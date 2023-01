PETRIĆ OTVORIO DUŠU I PRIZNAO: Čim sam došao u Partizan izrazio sam želju da Jojić potpiše ugovor

Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić rekao je da je zadovoljan dosadašnjim delom priprema za nastavak sezone i istakao da mu "generalno" ne trebaju pojačanja, ali i da "postoji šansa" da Miloš Jojić ponovo obuče crno-beli dres.

"Imali smo odmah po dolasku u Tursku kratki sastanak sa igračima na kome sam im rekao da smo veoma zadovoljni njihovim trudom i ponašanjem u proteklih dvadesetak dana. Smatram da smo odradili značajan deo posla i tim se, čini mi se, dosta bolje oseća nego na početku priprema, kada je bilo i umora, što je normalno", rekao je Petrić novinarima u Antaliji, prenosi klub.

"Od danas počinjemo drugačijim ritmom, imaćemo dva treninga, imaćemo i trening mečeve, pet - po trenutnom planu. Pokušavamo da organizujemo i šesti kontrolni meč 20. januara kada bude slobodan dan starijim igračima, kako bi mlađi momci odigrali 90 minuta i imali adekvatnu minutažu, ali i da bismo ih videli na delu", kaže Gordan Petrić.

foto: Starsport

Fudbaleri Partizana nalaze se na drugom delu priprema u Turskoj, na koje je Petrić poveo 32 igrača.

Među igračima je i Miloš Jojić, koji je od letos bez kluba, pa su novinari pitali Petrića kakvi su planovi sa njim imajući u vidu da Partizan možda i traži pojačanja na toj poziciji.

"Izrazio sam želju, čim sam došao u Partizan da Jojić potpiše ugovor, jer je u tom periodu održavao formu sa Teleoptikom. U tom momentu nije bio spreman da se vrati, hoće li biti u narednom periodu ne znam, ali strpljen - spašen, videćemo", rekao je Petrić.

"Izrazio je želju da trenira sa nama, da li se to njemu dopada ili ne teško je reći, no, samim gestom, dolaskom na pripreme, možda postoji neka šansa da potpiše. Miloš je kvalitetan igrač i teško mi možemo da nađemo fudbalera tog profila i da ga angažujemo, a da je pritom slobodan na tržištu", dodao je on.

foto: Starsport

Upitan da li očekuje pojačanja, Petrić je istakao da mu "generalno nije potreban nijedan novi igrač".

"Ali, ako neko ode, onda mi je potrebno pojačanje da popuni mesto, Takođe, ako se pojavi igrač na tržištu koji je ekstra kvaliteta i koji je bolji od momaka koje trenutno imamo, onda sam za to da se takav angažuje. Takav fudbaler se ne dovodi za period od tri ili četiri meseca već tri ili četiri godine. Spreman sam u tom slučaju da dupliram, pa i tripliram poziciju", rekao je on.

Generalni direktor Partizana Miloš Vazura je potvrdio interesovanje za izraelskog igrača Hazizu i najavio dva pojačanja na leto.

"Za igrače koji su u ponudi, ja sam taj koji daje poslednju reč. Hazizu je preporučio Natho, ali sam ga već znao iz mečeva Lige šampiona i utakmica protiv Crvene zvezde minulog leta. Samim tim što je reprezentativac svedoči o kvalitetu, ali ponovo sam ga analizirao i ne možete nikada da tvrdite da će se uklopiti u neki stil, koncepciju, Međutim, kao i u slučaju Jojića, kvalitetan igrač uvek može da se prilagodi", rekao je Petrić.

foto: Starsport

"Upitao sam Natha za njegov karakter i dobio pozitivnu informaciju, rekao je sve najbolje, pa sam dalje prosledio klubu. Pregovori, ponude - to mene ne zanima iz ove pozicije, samo me zanima igrač. Što se dvojice ostalih igrača tiče, da li će doći - to su samo priče, ne znam da li možemo da ih dovedemo. Bitno je da se napravi prostor u timu za sve nove momke, kao što je bitno i da odabir bude kvalitetan", dodao je.

Crno-beli će na pripremama u Turskoj boraviti do 28. januara.

(Kurir sport/FK Partizan)