DOSTA MU JE LAŽI! Skupoceni Portugalac PREKINUO ĆUTANJE i otkrio pravu istinu o šokantnom odlasku iz Sitija!

Kao grom iz vedra neba odjeknula je vest da Portugalac Žoao Kanselo napušta Mančester siti i karijeru nastavlja u minhenskom Bajernu.

Odmah je isplivala informacija da je Portugalac zbog sukoba sa trenerom Pepom Gvardiolom odlučio da napusti klub. Spekulisalo se da je pred meč sa Arsenalom došlo do svađe jer Španac nije uvrstio Kansela u startnu postavu.

Tim povodom niko se nije oglašavao sve do danas, kada je Kanselo rešio da otkrije šta se zaista dogodilo.

"Nisam igrao mnogo i to je glavni razlog mog odlaska. Nema to nikakve veze sa Pepom. Hteo sam novu avanturu, a Bajern je klub iz snova. Prilika se ukazala i morao sam da je iskoristim. Znam da je to veliki klub", rekao je Kanselo.

Kanselo važi za jednog od najboljih bekova na svetu. Stigao je 2019. godine u Mančester siti iz Juvantusa za 40 miliona evra, a pre toga je nastupao za Valensiju i Benfiku. Za Građane je odigrao 154 utakmice i postigao 10 golova.

Kurir sport