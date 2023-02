NAJDOSKI POZVAO ZVEZDAŠE DA DOĐU NA MARAKANU U SUBOTU: Budimo svi zajedno, za našeg MIHU! Voleo bih da se okupi cela generacija

Legenda Crvene zvezde, čuveni defanzivac Ilija Najdoski pozvao je sve navijače na prolećnu premijeru protiv Vojvodine u subotu od 16.00 časova na Marakani.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Kompletan ambijent na stadionu "Rajko Mitić" biće posvećen Siniši Mihajloviću, a ulaz na meč besplatan.

- Dolazimo svi u subotu na Marakanu, prvu utakmicu u prolećnom delu prvenstva u čast Siniše Mihajlovića. Ponoviću da je Miha bio veliki čovek i fantastičan igrač. Lepo bi bilo da se cela naša generacija okupi da odamo počast čoveku koji je maksimalno zaslužuje. Zajedno uz navijače, ljude koji vole klub, želimo da se oprostimo na pravi i verodostojan način - rekao je Najdoski.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Ne sumnja Najdoski u to da će Marakana u subotu biti ispunjena.

- Verujem da će Zvezdini navijači odati počast na pravi način i time pokazati veličinu Siniše Mihajlovića. Golovima, trofejima i igrom, Miha je Zvezdi dao mnogo i on zaslužuje da mu se na takav način oda počast. Ne sumnjam u Zvezdine navijače i siguran sam da će atmosfera na Marakani biti fenomenalna.

U subotu od 16h ćemo na stadionu “Rajko Mitić” ugostiti Vojvodinu, a meč je posvećen legendarnom Siniši Mihajloviću. Iako je ulaz besplatan, kako bi zvezdašima ostala uspomena, Zvezda će na kapijama deliti simbolične ulaznice. Dođite da pokažemo da legende ne umiru! 🔴⚪️#fkcz pic.twitter.com/2R59iUwZNN — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) February 1, 2023

Ne propušta Najdoski utakmice Crvene zvezde...

- Pratim sve Zvezdine utakmice kako one u šampionatu, tako i prijateljske. Fudbaleri su posle 20 dana boravka u Turskoj spremni za prolećnu premijeru. Iako su kontrolni mečevi drugačijeg karaktera i rezultat nije bitan, verujem da ono pravo tek sad dolazi. Svaka utakmica treba da bude kao da je egal situacija na tabeli, nikako nema opuštanja. Verujem da su to stručni štab i uprava kluba objasnili igračima. Svaki susret do kraja prvenstva je značajan zbog velikog uloga ove sezone. Fudbaleri su pametni i znaju šta ih čeka. Vojvodina je nezgodan protivnik i trebalo bi maksimalno ući u utakmicu - zaključio je Najdoski.

Kurir sport