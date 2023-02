BERLIN PONOVO LIDER: Dortmund ubedljiv protiv Frajburga, remi Lajpciga

Fudbaleri Union Berlina pobedili su na svom terenu ekipu Majnca sa 2:1, u utakmici 19. kola Bundeslige.

Domaći tim je poveo u 32. minutu golom Kevina Berensa, da bi Majnc izjednačio u 79. minutu, nakon što je precizan sa "bele tačke" bio Markus Ingvartsen.

Gol za četvrtu uzastopnu pobedu Union Berlina postigao je Džordan Pefok u 84. minutu.

Union Berlin je sada na prvom mestu Bundeslige sa 39 bodova i ima dva više od drugoplasiranog Bajerna, koji ima utakmicu manje. Majnc je na 12. mestu Bundeslige sa 23 boda.

U sledećem kolu Union Berlin gostuje Lajpcigu, a Majnc dočekuje Augsburg.

foto: Revierfoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Borusija Dortmund je na svom terenu savladala Frajburg sa 5:1.

Gosti su od 17. minuta igrali sa igračem manje, nakon što je drugi žuti karton dobio Kilijan Sidija.

Ekipa iz Dortmunda to koristi i u 26. minutu golom Nika Šloterbeka dolazi do vođstva. Do kraja poluvremena Frajburg je uspeo da izjednači preko Lukasa Helera u 45. minutu.

U nastavku meča Borusija Dortmund je zaigrala bolje, a strelci za četvrtu uzastopnu pobedu bili su Karim Adejemi u 48, Sebastijan Ale u 51, Julijan Brant u 69. i Đovani Rejna u 82. minutu.

Borusija Dortmud posle četvrte vezane pobede zauzima treće mesto sa 37 bodova, a Frajburg je šesti sa 34 boda.

Naredni meč Borusija Dortmund igra na gostovanju protiv Verdera, dok Frajburg dočekuje Štutgart.

Keln i Lajpcig odigrali su nerešeno 0:0. Gosti iz Lajpciga su do pobede mogli u 47. minutu, ali je gol Tima Vernera poništen zbog ofsajda.

Lajpcig je na četvrtom mestu sa 36 bodova, dok je Keln 11. sa 23 boda.

Ajntraht je u Frankfurtu pobedio Hertu sa 3:0. Dvostruki strelac u pobedi Ajntrahta bio je Kolo Muani u 21. (penal) i 29. minutu, dok je konačan rezultat postavio portugalski fudbaler Buta u četvrtom minutu nadoknade.

Tim iz Frankfurta je peti sa 35 bodova, a Herta je na pretposlednjem 17. mestu sa 14 bodova.

Bohum je na svom terenu pobedio Hofenhajm sa 5:2.

Domaća ekipa je povela u 22. minutu preko Filipa Hofmana, rezultat osam minuta kasnije povećava Filip Forster, dok se u 40. minutu u strelce upisao bivši igrač Partizana Takuma Asano.

Hofenhajm je smanjio golom Kristofa Baumgartnera u 49. minutu, da bi srpski fudbaler Erhan Mašović u 69. minutu postigao novi pogodak za domaći tim.

Drugi gol za goste postigao je Munas Dabur u 77. minutu, a šest minuta kasnije konačnih - 5:2 postavlja Moric Brošinski.

Hofenhajm je na 14. mestu sa 19 bodova, dok sa istim učinkom Bohum zauzima 15. mesto.

Kurir sport