"PRED ODLAZAK U KATAR, ĆIRA MI SE POŽALIO NA OVO! Nije mi bilo dobro kada sam čuo!" Radonić o poslednjem razgovoru sa trenerom

Juče je umro legendarni fudbalski trener Miroslav Ćiro Blažević u 88. godini života. Čuveni trener preminuo je posle teške i duge bolesti i to samo dva dana pre svog rođendana.

Protiv teške bolesti borio se od 2011. godine, dva puta je pobedio, ali treći nažalost nije uspeo. Najveće uspehe u karijeri ostvario je sa zagrebačkim Dinamom 1982, kada je postao prvak Jugoslavije, kao i sa selekcijom Hrvatske sa kojom je 1998. osvojio bronzu na Svetskom prvenstvu u Francuskoj.

O velikom treneru razgovarali su voditelji Puls Srbije sa Aleksandrom Radonićem, novinarom sportske redakcije u Kuriru, koji je pomno pratio sva dešavanja u sportu, ali i da sa Blaževićem sarađuje.

Kako je rekao, bilo mu je veoma teško, kada je saznao za njegovu smrt. Bio je jedinstven i cenjen u struci.

- Imao je ljudski pristup novinarima. A umeo je i da saspe sve u brk i zbog svega toga je bio poštovan i cenjen kod nas novinara. Poslednji put sam se čuo sa Ćirom pred odlazak u Katar hteo sam da napravim sa njim priču vezano za Hrvatsku i Srbiju i to smo se i dogovorili da uradimo. Pričali smo nekoliko minuta, ali mi se požalio na zdravstveno stanje, a kada smo završili razgovor verujte mi da mi nije bilo dobro - rekao je Radonić.

02:36 Ćira je bio bez dlake na jeziku i iskren čovek!

Kako je rekao, tekst je ipak sastavljen. Prisetio se nekih dešavanja iz zajedničkih druženja sa Ćirom.

- 2013. godine bio sam na pripremamama Crvene Zvezde u Kopru tada smo se družili sa Ćirom gotovo svako veče. Mi smo od 9 pa do 2,3 svaki dan bili sa njim. Tada mi je objasnio njegovu stranu priče da mu je Crvena Zvezda nesotvarena želja i da ga je najviše sprečavalo to što je bio Hrvat - rekao je pa otkrio jednu zanimljivost:

- Niko nikad nije bio protiv njegove nacionalne pripadnosti. Stvar je u tome da jedan moćni političar u to vreme koji je bio blizak Ivanu Stamboliću došao je u kontakt sa Ćirom i želeli su da on bude trener Crvene Zvezde. Ljudi koji vode klub su rekli ok, ali ne može to tek tako. Neki drugi članovi uprave bliski politici, su se usprotivili svemu tome, naravno njemu je to sve teško palo, i na tome je i ostalo.

Kurir.rs

