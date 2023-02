"VIDIĆ JE NAJBOLJA OPCIJA ZA PREDSEDNIKA FSS!" Trener Partizana podržao fudbalsku legendu: Ako za Nemanju neko treba da lobira...

Trener Partizana, Gordan Petrić, podržao je kandidaturu Nemanje Vidića za poziciju predsednika Fudbalskog saveza Srbije.

Petrić je istakao mišljenje da nema bolje opcije za to mesto od čuvenog defanzivca.

"To što se dešava, generalno, ako se Nemanja Vidić kandiduje za predsednika i hoće da pomogne srpskom fudbalu, ne vidim nijednog protivkandidata sa druge strane. Ko god se od nas kandiduje. Nedimović je čovek koji razume fudbal, nemam ništa protiv toga, ali ko god se kandiduje sa druge strane, ja mislim da je Nemanja najbolje rešenje. Ko god od nas, od bivših igrača, Nemanja je najbolje rešenje. Zašto mi ne razumemo, ja to ne znam. Kada će nam to doći u glavu, ja to ne znam. To je čovek koji ima sigurno jedan miran život i nema potrebe da bude predsednik FSS, nego hoće da pomogne, da se žrtvuje. To nije nimalo laka funkcija. Šta će biti u narednom periodu, ja to ne znam. Da neko lobira za Nemanju Vidića, ne vidim svrhu". rekao je Petrić.

foto: EPA/Alba Vigaray

On je potom ispričao, po njemu, sličnu situaciju u Partizanu koja je uključivala Peđu Mijatovića.

"Ispričaću vam jednu anegdotu koja se desila 2009. godine. Bili smo na sahrani Bata Mirković i ja kada je Peđin sin umro. Tada je Peđa napustio Real Madrid. Pitao sam ga, hoćeš da budeš potpredsednik Partizana, nemaš nijednu obavezu, samo da budeš na sajtu. Drugačije, drugačija je težina. Posle dva dana je rekao "da", jer se mi svi znamo, jer je znao i Ivana i Jokana i mene i Batu. Kada smo došli na Upravni odbor, svi smo govorili svoje mišljenje. Predložio sam da predložimo Peđu za potpredsednika i oni su se pogledali svi i tadašnji predsednik ništa nije rekao. Onda mi je jedan član UO rekao: 'Pa, ne možeš tako, moraš da lobiraš'. Ako treba za Peđu da lobiram, pružam ruku, zdravo, doviđenja. Tako i za ovo, ako treba neko za Nemanju da lobira, onda smo u pogrešnom pravcu", zaključio je Petrić.

Kurir sport