ČUKARIČKI U NALETU! Dušan Kerkez: Rezultatski odličan početak, igra će biti još bolja

Mnogi su sumnjali u ekipu Čukaričkog posle pripremnog perioda u Turskoj. Četiri poraza, doduše od ekipa evropskog renomea, od timova koji konstantno igraju čak u i grupnim fazama takmičenja pod okriljem UEFA, nisu poljulja Brđane. Ipak, kad su se nastavile borbe za bodove, belo-crni su bili na nivou.

I nijednog trenutka nisu odustajali. A, protiv Spartaka u Subotici od 73. minuta je bilo 1:1, na Banovom brdu Radnički 1923 je od 81. vodio sa 2:1. U oba meča, finiš je pripao Brđanima, koji su izvukli maksimum, osvojili su svih šest bodova.

- Rezultat na pripremama je važan, ali nije primaran. Nama su bile neke druge stvari tamo važne, unutar ekipe. Nisu me iznenadile pobede na startu prolećnog dela prvenstva, jer znam da imamo kvalitet. Imali smo, možda i bolju igru u pripremnom periodu, samo što nije bilo rezultata – kazao je na početku razgovora Dušan Kerkez, šef struke Čukaričkog.

foto: FK Čukarički

Kragujevčani su igrali otvoreno na Banovom brdu, pa je publika na stadionu, ali i ona kraj malih ekrana mogla da uživa, kao da je gledala mečeve najjačih evropskih liga.

- Znali smo da će ovo biti teška utakmica, ali trebalo je imati strpljenja. Bilo nam je potrebno i malo vremena da se snađemo. Ne samo zbog terena, već jer nas je Radnički svojom dobrom igrom naterao da ne mi ne budemo na očekivanom nivou. Čestitam mojim igračima na karakteru. Treba, naravno ispraviti neke stvari u igri. Na početku prolećnog dela sezone uvek je sve mnogo teže zbog vremena i teških terena. Uz to svako se bori za Evropu, plej-of, opstanak – istakao je Kerkez.

Za duel sa Kragujevčanima šef struke Brđana nije mogao da računa na Nemanju Tošića, Marka Gajića, Luku Stojanovića. Kad i njih bude imao na spisku kandidata, konkurencija će biti još jača.

- S obzirom na to koje ciljeve ima Čukarički, ovako kvalitetan sastav je logičan sled okolnosti. Pohvalio bih upravu kluba, odradila je sjajan posao. Na meni je da držim ovu grupu momaka zadovoljnu, koliko je to moguće. Naravno, svi žele da igraju. Mislim da su igrači koji su bili na terenu u prvom poluvreme dali doprinos pobedi, iako to možda nije tako izgledalo. Ipak, ne mogu nikom ništa da zamerim. Nekima ne odgovara ovakav teren, ali jednostavno svi su oni tu jer imaju kvalitet – kazao je Kerkez, koji je potom nastavio:

- Da li će sledeću utakmicu da počne neko od ovih igrača što su u prva dva duela bili na klupi to ćemo još videti. Na njima je da rade, a na meni je da odučim. Ako će me zbog toga svakog četvrtka ili petka boleti glava, tim bolje za mene. Kad imam u opticaju više igrača koji kvalitetom zaslužuju da igraju, onda je to dobro.

Ipak, bilo je i stvari u igri Čukaričkog koje bi trebalo popraviti u narednom periodu.

- Nisam u potpunosti zadovoljan igrom, rekao sam da smo imali i sreće. Radnički 1923 nas je namučio, bio je odličan. Ima stvari na kojima moramo da radimo, a uz to je i veliki pritisak rezultata, Evrope, trećeg mesta. Nije lako ni i igračima kad znaju da moraju da pobede u svakoj utakmici. Ne kažem da drugi nemaju pritisak, imaju ga i ostali. Trudimo se da sklonimo taj pritisak, jer znamo da nekad nekom igraču, to “okuje” noge pa ne može da pruži maksimum. Ali, igra će doći u to sam siguran. Bićemo dosta bolji nego što je to bio slučaj u petak.

Sjajan u kritičnim trenucima po Čukarički bio je jedan od najiskusnijih u timu, golman Nemanja Belić.

- Bez starca nema udarca. Volim mlade igrače, ali samo uz one starije i iskusnije ti mlađi će biti još bolji.

Tomović i Lučić se takođe nameću, zanimljivo obojica su uspela da se upišu u strelce kako u prvoj, tako i u drugoj utakmici nastavka sezone.

- Pohvalio bih obojicu, posebno Lučića, jer je popravio neke stvari u igri. Sada ulazi na centaršut, što pre nije radio. Dao je gol, poslušan je, vredan i to mu se za sada vraća. Što se tiče Tomovića, imao je dosta problema sa povredom, teško mu je bilo da se vrati, ali on svakim danom pokazuje da je veliki talenat, ne samo za Čukarički, već i za srpski fudbal. Na njima je da rade, a mi smo svi tu u klubu da im pomognemo da naprave još bolje karijere – zaključio je Kerkez.

Naredni meč Čukarički će odigrati na stadionu “Rajko Mitić”, u subotu od 15 časova protiv Crvene zvezde.

- Što se tiče Zvezde, ima još vremena za taj meč, pa bih to ostavio za kasnije – jasan je bio Kerkez.

Kurir sport