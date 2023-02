ON JE VEĆ DOŽIVEO JEDAN PORAZ! Bogdanović bez dlake na jeziku o izborima u FSS i Vidićevoj želji da se kandiduje za predsednika!

Pre nekoliko dana, proslavljeni srpski fudbaler Nemanja Vidić otkrio je da želi da se kandiduje na predstojećim izborima za predsednika FSS, koji će biti održani 14. marta u Staroj Pazovi.

O ovoj temi govorio je Rade Bogdanović, kojem nije jasno zbog čega je čuveni as doneo takvu odluku.

- Očigledno da je javnost već dobro podeljena oko Nemanje Vidića. Imamo političare koji nisu nešto naročito popularni i imamo sportistu koji je krenuo dobrim putem po završetku igračke karijere. Nije kao većina fudbalera stao sa svojim obrazovanjem: završio je A licencu, završio i menadžment u UEFA školi fudbala. Nisam siguran da će da se kandiduje, pa ne mogu baš da pričam, ali meni nije ni jasno što Nemanja hoće da se kandiduje, jer nije lako sedeti na čelu FSS. Nije uobičajeno u samom svetu, ni u demokratskim zemljama, pogotovo što je kod nas sve nedefinisano - rekao je Bogdanović na "TV Prva", pa dodao:

- Lično navijam za Nemanju. Ali, ako analiziramo, on je već doživeo jedan poraz. To je tako u našoj državi. Njemu podršku nije dao njegov klub čiji je dres natapao znojem. To je signal da fudbalska Srbija ne stoji baš iza njega. Nedimović je rekao da su Srbima najbitniji politika, fudbal i poljoprivreda. Beli luk uvozimo iz Kine, na fudbalskim stadionima nema nikog, politika nam se dobro omrzla i već je za mene napravio jedan gaf - izjavio je Bogdanović.

Kurir sport