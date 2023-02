PETRIĆ OPTIMISTA PRED ŠERIF: Imamo plan i znamo šta treba da radimo

Trener fudbalera Partizana Gordan Petrić rekao je danas da bi bio zadovoljan sa više rezultata, ali da je najvažnije da njegovi igrači pruže maksimum u prvom meču plej-ofa Lige konferencija.

"Dobar rezultat za nas bi bio 0:0, 1:0, i 0:1, ali generalno ima tu da se igra dosta, jedna utakmica sutra, druga utakmica za sedam dana, tako da ćemo videti gde će nas to odvesti. Za mene je bitno da igrači daju maksimum sutra i to je ono što me interesuje", rekao je Petrić na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Partizana gostuju u četvrtak ekipi moldavskog Šerifa, u prvoj utakmici plej-ofa Lige konferencija.

Meč u Kišinjevu će zbog bezbednosnih razloga biti odigran bez publike.

Petrić je istakao da je pogrešio što neke stvari nije ispravio pre prošlog prvenstvenog meča, u kojem je Partizan doživeo jedan od najubedljivijih poraza na svom terenu protiv Mladosti GAT (0:4).

"Neki igrači su se opteretili treninzima van Teleoptika i to se primetilo... Svi oni koji treniraju sa privatnim trenerom trebalo bi da obrate pažnju", dodao je on.

Trener crno-belih rekao je da neće biti velikih promena u sastavu, u odnosu na meč protiv Mladosti GAT.

"Svi igrači koji su igrali u subotu, oni su zaslužili da igraju svojim zalaganjem i igranjem na pripremama... Svi koji izađu siguran sam da su spremni", ocenio je on.

Za Partizan zbog žutih kartona neće igrati kapiten Slobodan Urođević, dok će iz istog razloga meč propustiti napadač Šerifa Rašid Akanbi.

foto: @starsport

Golman Partizana Aleksandar Popović rekao je da je Šerif iskusan tim, koji je u proteklih nekoliko sezona ostvario dobre rezultate u Evropi (pobeda nad Realom u Madridu).

"Analizirali smo ih, znamo kakav stil igre imaju. Imamo plan i znamo šta treba da radimo", dodao je on.

Popović je istakao da znaju kako je igrati pred praznim tribinama, kao i da je svaki meč u Evropi velika motivacija.

"Moramo da idemo napred, u subotu je za nas bio veoma loš dan", rekao je Popović.

Utakmica između Šerifa i Partizana igra se u četvrtak od 21.00.

Kurir sport