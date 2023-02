IZNENAĐENJE ZA DELIJE! Lep gest crveno-belih, besplatno na derbi sa kartom za Čukarički - ipak, postoji jedan uslov!

Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu, 18. februara na stadionu „Rajko Mitić“ od 15 časova dočekati ekipu Čukaričkog u okviru 22. kola Superlige Srbije.

Zvezda je spremila iznenađenje za navijače, jer će svi koji kupe ulaznicu za taj meč, dobiti i besplatnu kartu za 169. večiti derbi.

Uslov za zvezdaše je da dođu na utakmicu protiv Čukaričkog i da očitaju ulaznicu, da bi karta za večiti derbi važila. Svako ko do karte za meč sa Čukaričkim dođe onlajn, imaće mogućnost da na odvojenom i obeleženom šalteru na stadionu, podigne ulaznicu za večiti derbi. Prodaja karata na blagajnama Marakane vršiće se u petak 17. februara u terminu od 10 do 18 časova, kao i na dan utakmice od 10 do početka meča. Ipak, do karte možete doći već danas, jer je onlajn prodaja u toku, putem linka: https://crvenazvezda.iticket.rs. Cene ulaznica su: Sever: 400 dinara Istok: 600 dinara Zapad: 800 dinara Tribina Siniša Mihajlović: 1200 dinara VIP 1: 2500 dinara VIP 2: 2500 dinara VIP Galerija: 4000 dinara

