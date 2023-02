MREŽE MIROVALE U DERBIJU JUGA: Radnički i Radnik podelili plen

Ekipe Radničkog i Radnika podelile su danas bodove nakon remija bez golova u utakmici 22. kola Super lige Srbije. U čvrstoj i borbenoj utakmici nije bilo previše šansi za pogotke, ali je bliži pogotku i pobedi bio Radnički. Prvo poluvreme obeležila je igra na sredini terena sa puno duela, a izdvajaju se prilike koje su propustili Oreščanin kod gostiju i kapiten Aleksandar Pejović kod Radničkog, čiji je šut završio pored stative. U drugom delu igre Radnik se povukao i vrebao iz kontranapada, Radnički napadao, ali je udarce Mićina u nekoliko navrata branio golman Radnika, Ranđelović. Svoje utiske nakon meča izneli su treneri današnjih rivala.

Slavoljub Đorđević bio je zadovoljniji osvojenim bodom:

- Uvek volim da dođem u Niš. Ovde sam igrao, nosim najlepše uspomene iz Niša, a želim da se zahvalim i sjajnom gostoprimstvu Radničkog. Što se utakmice tiče, u najavi sam naglasio da je Radnički trenutno kvalitetnija ekipa od nas. Bore se za plej-of, u prva dva kola osvojili su četiri boda. Mi smo u prvom poluvremenu bili ravnopravni, gol smo mogli da postignemo i mi i oni. U nastavku smo se dogovorili da namerno prepustimo Radničkom da nas napadne, kako bismo imali više prostora za kontre i polukontre. Radnički je to dobro zatvorio, stvarao šanse i mislim da nas je danas pogledao Bog da uzmemo taj veliki bod. Znate i samo koliko su momci bodova osvojili jesenas, nekad ih nezasluženo gubili, sada nam se malo i vraća za uloženi trud i rad. Radničkom od sveg srca želim da uđe u plej-of.

Nenad Lalatović žali za propuštenim šansama koje igrači na današnjem meču nisu uspeli da pretvore u pogodak:

-Ne mogu da budem zadovoljan bodom, mislim da smo bili bliži pobedi, posebno zbog igre u drugom poluvremenu. Prvo je bilo ravnopravno, da smo pobedili sa golom razlike, to bio najrealniji ishod. Oni su se povukli u nastavku, znali smo koliko su opasni iz tranzicije, kolio dobro stoje u bloku iza lopte. Mi smo sve to kontrolisali, stajali na njihovoj polovini, ali neverovatno je šta smo sve promašili. Gađali smo visoko, neke ćoškove gola, umesto da šutiramo po zemlji, a njihov golman je bio odličan. Nemam šta da zamerim igračima za drugo poluvreme. Zamerio sam im za prvo što nismo dobijali duele, što je Radnik bio agresivniji u duelima. U drugom delu smo bili agresivniji, više se kretali, napadali prostor. Izvršio sam i izmene koje su donele boljitak, ali lopta nije htela u gol i to je tako.

RADNIČKI: Rosić - Varga, Stefan Marjanović, Savić, Jamkam - Đurišić, Pejović (od 68. Mesarović), Belaković (od 62. Saša Marjanović), Pavlović (od 46. Ajdar), Cvetković (od 69. Škrbić) - Mićin. RADNIK: Ranđelović - Lazić, Bondarenko, Stevanović, Jokić - Oreščanin, Rustemović, Radulović (od 90. Stojanović), Subotić (od 90+3. Kunić), Danoski (od 59. Dražić) - Makarić.

Nakon 22. kola Radnički ima 22 boda i trenutno je na 10. poziciji na tabeli, dok je Radnik sa 12 bodova na poslednjem, 16. mestu. U narednom kolu Radnički u četvrtak, 23. Februara gstuje Napretku u Kruševcu.

Kurir sport