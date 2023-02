ŠAHTJOR IGRA ZA SVOJU ZEMLJU: Želimo da učinimo ponosnim ukrajinske vojnike!

Trener fudbalera Šahtjora iz Donjecka Igor Jovićević rekao je da ekipa želi da učini ponosnim ukrajinske vojnike koji se bore za svoju zemlju, uoči revanš utakmice protiv Rena, u plej-ofu za osminu finala Lige Evropa.

"Svakoga dana razmišljamo o ratu. Na treninzima, na utakmicama, snosimo ogromnu odgovornost prema našoj zemlji, našim ljudima i našim vojnicima koji se bore za našu slobodu. Svakoga dana smo im zahvalni, 100 puta dnevno i želeli bismo da ih, kada budu gledali utakmicu, učinimo ponosnim zbog naše igre, više nego zbog rezultata", rekao je Jovićević.

Fudbaleri Šahtjora igraju u četvrtak od 21 čas u Francuskoj protiv Rena, revanš utakmicu plej-ofa za osminu finala Lige Evropa. U prvoj utakmici prošlog četvrtka Šahtjor je kao domaćin u Varšavi pobedio sa 2:1.

foto: Profimedia

"Ono što se dešava na terenu je utakmica, a tamo, to je pravi život. Zbog toga ćemo igrati svim srcem, do kraja, do poslednjeg daha. Ako budemo igrali kao u prvoj utakmici, ako budemo dominirali na terenu, onda možemo da prođemo. Ali, nemamo luksuz da kalkulišemo", naveo je hrvatski trener.

Fudbaler Šahtjora Lasina Traore jedan je od retkih stranih igrača koji je ostao u ukrajinskom klubu. On je obećao da se ekipa sutra neće braniti.

"Šahtjor uvek igra svoj fudbal, uvek pokušava da pobedi. Nećemo da se valjamo i simuliramo. Došli smo ovde da zadovoljimo navijače i fudbal", naveo je on.

Fudbalski klub Ren pozvao je više od 200 izbeglica iz Ukrajine da prisustvuju utakmici.

Kurir sport