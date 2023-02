ALEKSANDAR JANKOVIĆ SELEKTOR KINE: Veliko poverenje bivšem treneru Crvene zvezde

Srpski trener Aleksandar Janković novi je selektor fudbalske reprezentacije Kine.

foto: Starsport©

Kineski savez je smenio dosadašnjeg selektora Li Ksiopanga, a za vršioca te dužnosti postavio upravo Jankovića koji je od danas i zvanično selektor.

Za mesto selektora pominjao se i Portugalac Paulo Bento, Kozma Olariju iz Rumunije, ali i aktuli selektor Orlova Dragan Stojković Piksi.

Janković je posle Crvene zvezde, Levskog, Metalurga iz Donjecka, Lokerena, mlade selekcije Srbije i Mehelena od 2018. godine u radnom odnosu sa FF Kine. Vodio je selekcije do 19 godina, do 20 godina, a poslednje dve selekcije do 23 godine. Od sredine 2022. godine je i vršilac dužnosti selektora Kine.

(Kurir sport)