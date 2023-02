PRIŠAO OGRADI, PA KRENUO DA PLJUJE NAVIJAČE! Neviđeni skandal, PREDSEDNIK kluba pokušava da se opere zbog ODVRATNOG čina! VIDEO

Novi skandal potresa Italiju, a fudbalski klub Ternana nalazi se u velikim problemima. Pomenuti tim iz Serije B je ostao bez trenera, a snimak koji se pojavio na internetu mnoge je zaprepastio.

Nakon što je Ternana izgubila od Čitadele, trener Aurelio Andreacoli je podneo ostavku, a nakon meča predsednik kluba Stefano Bandeki je ušao u jedan sukob sa navijačima.

- Andreacoli je fudbalski čovek i on misli da ne treba da nastavlja da radi sa prosekom od jednog boda po utakmici. Timovima treba nekad "šok terapija" i on mi je rekao da je ovo jedna od takvih situacija. Da sam ja on, ne bih odlazio. Rekao mi je i da je Kristijano Lukareli čuda činio sa ovim timom i savetovao mi je da ga vratim. Moraću da razmislim o tome.

Prvi čovek ternane priznao je da je pljuvao navijače posle meča.

- Istina je, pljuvao sam navijače. Ali su oni pljuvali mene prvi. Ja možda i jesam hrišćanin, ali ne mogu da okrenem drugi obraz. Ja donosim novac u ovaj klub i zbog toga me pljuju, tako da su navijači ti koji treba da promene stav.

Pogledajte kako je izgledao taj incident:

Kurir sport