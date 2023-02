ZNAŠ LI KOLIKO MI TREBA DA UBIJEM ČOVEKA?! JEZIVE REČI BIVŠE ŽENE SLAVNOG FUDBALERA: Sada ide na robiju, biće u zatvoru 7 godina

Veliki skandal potresa Italiju, a ni kriv ni dužan ponovo se u žiži našao nekadašnji reprezentativac Italije i ikona Rome Danijele De Rosi.

Njegova bivša supruga Tamara Pisnoli mora na robiju i to zbog zločina koji je počinjen pre jedne decenije. Naime, lepa plavuša je sa još osam saradnika kidnapovala je zajedno sa još osam saučesnika 2014. godine kidnpovala italijanskog biznismena Antonela Jefija. Potom su ga mučili i reketirali, da bi od njega na kraju uzeli 340.000 evra!

Tamara Pisnoli je upoznala, a onda ostvarila prijateljski odnos sa Leftijem, da bi ga oteli njeni prijatelji. pretukli ga, izboli nožem i ostavili na ulici da umre.

- Iznenađena sam, to je priča od pre deset godina koja je počela prevarom protiv mene. Zbog pogrešnih poznanstava koja su godinama nastajala u mom životu, nadam se da će se utvrditi moja dobra volja - objasnila je Tamara Pisnoli.

Italijanski mediji napisali su i svedočenje ljudi koji su čuli razgovor Tamare Pisnoli i biznismena.

- Znaš li koliko mi treba da ubijem čoveka? Ništa, samo jednom Albancu dam u ruke 10.000 evra - navodno je vikala Tamara.

Antonelo Jefi otkrio je kako je upoznao Tamaru i kroz kakav je košmar prošao.

- Nisam razumeo šta se krije iza Tamarinog osmeha, iza njene simpatije. Ali danas, vraćajući film, kada se setim da sam skoro umro u njenom stanu, sve je drugačije. Danas sam svestan da sam upao u zamku. Nije bila samo lepa i fina. Takođe je bila veoma inteligentna i pametna. Shvatio sam da ima smisla za posao - rekao je Antonelo Jefi za rimski list "Mesađero" i nastavio:

foto: Printskrin

- Oteli su me i odveli u Tamarinu kuću. Šestorica ljudi su me naizmenično tukli, nakon što im je ona govorila da neću da joj platim. Imala je ledeni pogled. Molio sam je da sve zaustavi, ali je ona samo rekla - Očistite krv, a onda ga izbacite i ubite. Pretvarao sam se da sam mrtav i oni su me ostavili na trotoaru. Tek kasnije sam saznao za Tamarinu kriminalnu prošlost i da joj je otac ubijeno u jednom obračunu. Platio sam veoma visok račun, izgubio sam sve, posebno imidž koji sam imao u polsovnim krugovima, ali mi je drago da je pravda zadovoljena.

