VAŽNA POBEDA, LEPO JE POSTIZATI GOLOVE! Natho objasnio zašto trijumf u Lučanima znači MNOGO VIŠE od tri boda za Partizan

Fudbaler Partizana Bibras Natho rekao je da je ekipa ostvarila važnu pobedu protiv Mladosti u Lučanima, i istakao da se igračima polako vraća samopouzdanje, što treba iskoristiti i u narednoj utakmici.

"Veoma važna pobeda za nas posle koje moramo da nastavimo korak po korak, utakmicu, po utakmicu, pobedu, po pobedu. Vratilo nam se samopouzdanje i to moramo iskoristiti do kraja, da pobedimo i u sledećoj utakmici, dok ne odemo na pauzu, a potom da se odmorimo za nastavak sezone gde je imperativ da pobedimo svaku do kraja", rekao je Natho, preneo je danas klub.

Fudbaleri Partizana pobedili su u nedelju na gostovanju Mladost iz Lučana sa 3:0, u utakmici 26. kola Super lige Srbije.

Crno-beli su tako prekinuli seriju od četiri vezane utakmice bez pobede u svim takmičenjima, a prvu pobedu na klupi Partizana zabeležio je Igor Duljaj.

Partizan zauzima drugo mesto na tabeli Super lige Srbije sa 54 boda, odnosno zaostaje 18 bodova za vodećom Crvenom zvezdom.

Natho je u meču u Lučanima postavio konačan rezultat u 90. minutu, a to mu je bio 12. gol u sezoni.

"Lepo je postizati golove i imati dobru statistiku, ali je najvažnija pobeda na kraju utakmice. Nadam se da će ih biti još za pobede!", istakao je 35-godišnji fudbaler.

Izraelski fudbaler rekao je da ekipa mora da prevaziđe loše igre na domaćem terenu, uoči duela sa Radnikom iz Surdulice.

"To je sasvim nova utakmica, ali sve zavisi od nas, kako uđemo u utakmicu", rekao je Natho, koji posle utakmice u petak ide na okupljanje reprezentacije.

Odbrambeni igrač Svetozar Marković rekao je da je najvažnije da ekipa ostvaruje pobede.

"Vratilo nam se i samopouzdanje, što je doprinelo i da pobedimo sa 3:0", dodao je strelac prvog gola.

Marković je istakao da ima dovoljno vremena da se ekipa pripremi za meč sa Radnikom.

"Imamo pet dana da se pripremimo za sledeću utakmicu i da damo sve od sebe da pobedimo pred našom publikom. To nam je veoma važno!", zaključio je Marković.

Kurir sport