NIJEDAN TRENER NIJE OVOLIKO POŠTOVAO PARTIZAN: Ono što je uradio Igor Duljaj na derbiju samo govori koliko voli CRNO-BELE (VIDEO)

Igor Duljaj je igračka legenda Partizana, čovek koji je u dva mandata veoma uspešno nosio crno-beli dres.

foto: www.partizan.rs

Sada je Igor Duljaj na mestu trenera Partizana, a ne ide mu baš najbolje. Uzeo je "vruć krompir" od Gordana Petrića, već kada je ekipa upala u dubiozu i kanal.

Koliko Igor Duljaj poštuje i voli Partizan pokazuje njegov postupak pred početak 170. večitog derbija. Kada se izađe iz tunela na Partizanovom stadionu, domaći i gostujući igrači odmah izađu na teren i krenu ka protivničkim klupama.

To je praksa koja se ustalila već decenijama u Humskoj i nešto što su radili mnogi treneri Partizana. Mnogi, ali ne i Igor Duljaj. On ima drugačiju putanju i njega prate svi članovi stručnog štaba.

Igor Duljaj ne ide preko terena do klupe na kojoj sede stručni štab i rezervni igrači Partizana. Obavezno ide putem iza gola, pa sve do korner zastavice, a onda pravo do klupe.

foto: Kurir sport/Aleksandar Radonić

Neko bi rekao da je Igor Duljaj sujeveran, ali oni koji ga poznaju tvrde da to radi samo iz razloga što ceni i poštuje svoj klub. Tim postupkom pokazuje koliko mu je stalo do Partizana, njegovog terena, a i stadiona.

Da podsetimo, Igor Duljaj (43) došao je u Partizan kao dečak od 11 godina iz rodne Topole. Napustio je topli roditeljski dan i umesto da nastavi porodičnu tradiciju i postane pekar, život se poigrao sa njim. Nekoliko godina putovao je svaki dan autobusom iz Topole za Beograd i nikada nije propustio nijedan trening. Od njegove kuće do prve autobuske stanice bilo je 10 kilometara i on je svaki dan rpelazio tu deonicu u dva smera, dok ga klub nije smestio u internat.

Marljivo je radio u Humskoj, uvek bio među najboljima u svojoj starosnoj selekciji i tako je stigao do prvog tima. Debitovao je kod trenera Ljubiše Tumbakovića 1997. godine sa 18 godina. Otada, punih sedam godina nosio je crno-beli dres, upisao je 154 utakmice za Partizan i dao četiri gola.

foto: @starsport

U crno-belom dresu Igor Duljaj osvojio je tri šampionske titule (1999, 2002, 2003) i jednom bio osvajač Kupa Jugoslavije (2001). Bio je i član ekipe koja je uspela da se plasira u Ligu šampiona 2003. godine. Ubedljivo je najbolji defanzivni fudbaler ponikao u Omladinskoj školi Partizana i danas.

Dres reprezentacije Srbije Igor Duljaj nosio je od 2000. do 2007. godine. Debitovao je 15. novembra 2000. protiv Rumunije, bio strater u kvalifikacijama i na sve tri utakmice SP u Nemačkoj 2006. godine kod selektora Ilije Petkovića.

Kurir sport/A. Radonić