BAUMGART OSTAJE NA KLUPI KELNA DO 2025. GODINE: Ovde možemo još mnogo toga da postignemo

Trener Kelna Štefen Baumgart produžio je ugovor sa tim fudbalskim klubom do 2025. godine.

Njegov prethodni ugovor važio je do 30. juna 2024, ali je produžio saradnju sa Kelnom na još godinu dana, do 30. juna 2025. godine.

"Ovde možemo još mnogo toga da postignemo", rekao je Baumgart po potpisivanju novog ugovora.

foto: Profimedia

Baumgart je na klupu Kelna seo u maju 2021. godine i u svojoj prvoj sezoni su on i njegov stručni štab vodili tim do sedmog mesta na tabeli Bundeslige i potom do Lige konferencija gde je bio u grupi sa Partizanom.

Tri kola pre kraja aktuelne sezone, Keln je na sigurnom 11. mestu na tabeli Bundeslige, a do kraja šampionata će igrati sa Hertom, Verderom i na kraju sa Bajernom iz Minhena.

(Kurir sport)