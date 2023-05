KAPITEN PARTIZANA OTVORIO DUŠU: Dosta toga samo UPRSKALI! Daćemo sve od sebe da se ovakva sezona ne ponovi!

Kapiten fudbalskog kluba Partizan Slobodan Urošević rekao je da početak sezone nije bio loš, ali da je ekipa u drugom delu popustila, kao i da zbog slabih rezultata niko ne oseća više krivicu od igrača.

"Kada počinje sezona – zna se koji su nam ciljevi, koje su nam ambicije. Možda početak i nije bio loš, jer smo krenuli dobro u prvoj utakmici, ali onda smo napravili kiks. Bilo je turbulentno – napravimo rezultat, pa 'prospemo' i tako u krug. U drugom delu sezone smo dosta toga 'uprskali', ali nikome ne može da bude teže nego nama. Mi nosimo ovaj dres! Treba da postoji nezadovoljstvo, ali niko ne oseća više krivicu od nas", rekao je Urošević, preneo je danas klub.

Fudbaleri Partizana pobedili su u subotu na svom terenu Voždovac sa 2:1, u meču poslednjeg, 37. kola Super lige Srbije.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Partizan je sezonu završio na četvrtom mestu Super lige sa 71 bodom. Crno-beli će sledeće sezone igrati u kvalifikacijama za Ligu konferencija, a takmičenje počinju od trećeg kola.

Urošević je dodao da ekipa nije zaslužila da sezonu završi na četvrtoj poziciji.

"Ovo mesto na kojem smo mi danas – nismo zaslužili, ali to je život, to je fudbal. Možemo samo da obećamo da ćemo se i dalje boriti i da ćemo dati sve od sebe da se ovakva sezona više ne ponovi", istakao je on.

On je dodao da je pad forme došao u najgorem mogućem trenutku.

"Kada smo počeli da dižemo formu, nismo imali mogućnost više da popravimo bilo šta. Partizanov grb je težak, ali isto tako je i lep. Da bi igrao u Partizanu, moraš da naučiš da se boriš sa tim pritiskom", rekao je on.

foto: Starsport

Odbrambeni igrač Partizana čestitao je omladincima i kadetima tog tima na titulama.

"Prvenstveno bih čestitao omladincima i kadetima na osvojenom trofeju – oni su naša budućnost! Nadam se da će svake godine donositi trofej u naše vitrine", rekao je on, i dodao da je srećan što je upisao 200. nastup u dresu Partizana.

"Što se tiče moje 200. utakmice, veoma sam zadovoljan i srećan što sam uspeo da stignem do tog broja. Ponosan sam što sam mogao da branim boje Partizana!", ocenio je on.

Pored Uroševića 200 utakmica za Partizan su odigrali golman Vladimir Stojković, Milan Smiljanić i Miroslav Vulićević.

"Sve same legende! Znamo koliko su dali ovom klubu i koliko su bili tu. Skoro šest godina sam ovde, dugo sam tu, a 'potrefilo' se da baš danas bude 200. utakmica, kada je i poslednja u prvenstvu. Nadam se da će ih biti još.", istakao je 29-godišnji fudbaler.

Urošević je dodao da mu prija što su ga za omiljenog igrača izabrali levi bekovi omladinskog i kadetskog tima.

"Svakako da imponuje kada neko kaže da sam mu omiljeni igrač i nadam se da će on sutra doći na moje mesto i da će me zameniti. Naša škola fudbala ima veoma talentovanu decu i samo je pitanje ko će od njih postati novi biser Partizana", ocenio je on.

Urošević je prokomentarisao i mlade igrače koji su priključeni prvom timu za meč protiv Voždovca (Mateja Stjepanović i Janko Jevremović).

"Pored njih su u stratnoj postavi bili i mali Ilić (Mihajlo), a na klupi je bio Jović (Nemanja). To je ono što treba da čuvamo, da uz malo strarije igrače stasavaju, pokažu svoj pun potencijal i na kraju da zasluženo odu", dodao je on.

foto: Starsport©

Kapiten crno-belih osvrnuo se i na dolazak Igora Duljaja, koji je za trenera imenovan krajem februara.

"Od kad sam ja ovde znam sigurno da ni jednom treneru nije bilo lako da preuzme Partizan. Došao je u teškom trenutku, uradio je sve što je mogao i što je bilo do njega. Mi smo dali sve od sebe, ali se neki rezultati nisu poklopili i nadam se da ćemo to ispraviti u sledećoj sezoni", rekao je on.

Pred početak nove sezone, koja za igrače Partizana počinje 16. juna, Urošević je poručio navijačima da ostanu uz tim.

"Imaju prava da izraze nezadovoljstvo. Samo jedan Partizan imamo, tako da moramo svi da budemo zajedno u ovim teškim vremenima i da izađemo iz krize", zaključio je Urošević.

Beta