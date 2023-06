KAPITEN PARTIZANA OTIŠAO IZ HUMSKE ZA PRAVU SIĆU! Urošević napustio crno-bele, od Grobara se oprostio na vrlo EMOTIVAN način!

Doskorašnji fudbaler Partizana Slobodan Urošević napustio je danas Humsku ulicu, a karijeru će nastaviti Kipru, preciznije u Arisu iz Limasola.

Na ime obeštećenja, Partizan će inkasirati 200.000 evropskih novčanica, pošto je samo toliko iznosila izlazna klauzula za 29-godišnjeg levog beka.

Podsetimo, Urošević je dres Partizana obukao u zimu 2018. godine, kada je u Humsku stigao iz Napretka, i vrlo brzo je postao jedan od glavnih igrača crno-belih. Upisao je 200 nastupa za Parni valjak, postigao je 16 golova i zabeležio 15 asistencija.

foto: Starsport

Urošević se emotivnim rečima oprostio od crno-bele porodice, a njegovo pismo prenosimo u celosti:

"Kao sada već bivši kapiten Partizana, koji je najlepši period igračke karijere proveo u Humskoj, ovo pismo želim da počnem i završim sa dve reči: 'Partizan zauvek'. Jer gde god nas put naveo, za koji klub u životu zaigrali, ljubav koji imamo prema crno-beloj boji, strast i navijači koji nas bodre su našto što je nezamenjivo! I svako će reći da mu je teško kad odlazi i piše ove reči, ali kada provedete sve ove godine u Partizanu, kada źivite sa svakim njegovim članom, kada se radujete i tugujete, to ostaje urezano u srcu, kao jedna porodica! Zato, hvala svakom igraču, članu stručnog štaba, svakom zaposlenom na Teleoptiku, od portira, kuvarice, konobara, ženica koje brinu o nama… Ponosan sam što sam nosio kapitensku traku! Nisam ostvario san, da dignem pehar šampiona, ali u amanet to ostavljam novim generacijama i igračima koji ostaju! O tome koliko boli svaka izgubljena utakmica, koliko boli tabela na kojoj smo, jer ne pokazuje pravu sliku stvarnosti, to svakom svojom porom znamo mi koji smo svakog vikenda izlazili na teren!

Ali, pred ovom momcima je nova sezona, nova borba, nova želja i motiv! Podržite ih, pogurajte ih, jer oni sa vama žive za sveti grb! Nije uvek lako, ali je lepo navijati za Partizan!

Partizan zauvek!", stoji u pismu koje je potpisao Slobodan Urošević.

