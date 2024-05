MILE JE MOJA SRPSKA KRV! MOJE DETE! VIDEĆEMO ŠTA ĆE BITI SA REPREZENTACIJOM: Ratko Svilar ponosan na naslednika koji blista u Romi

Mile Svilar je u neverovatnoj formi. Nesuđeni golman fudbalske reprezentacije Srbije i čuvar mreže Rome jedna je od centralnih ličnosti u Italiji.

foto: BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov / imago sportfotodienst / Profimedia

Iako je Roma eliminisama od Leverkuzena u polufinalu Lige Evrope, Mile Svilar proglašen je za najboljeg igrača "vučice" u dvomeču sa ekipom iz Nemačke. Što se tiče Srbije, Mile Svilar je odbio da se u martu pojavi na okupljanju Orlova.

Kako Kurir saznaje bio je instruisan od strane menadžera da može da brani za Belgiju, zemlju u kojoj se rodio. Ali, posle detaljnih pregleda papira i konsultacija sa FIFA bilo je jasno da je njegov jedini izbor, što se tiče nacionalnog tima - Srbija. Sada je reprezentacija dovedena u status kvo, selektor Dragan Stojković Piksi neće zvati Mileta Svilara za EURO u Nemačkoj, što je i razumljivo, ali se postavlja pitanje, šta će biti u budućnosti.

foto: Printskrin/Jutjub

O tome, kao i o drugim temama za Kurir je govorio Ratko Svilar, Miletov otac i legenda srpskog i belgijskog fudbala.

- Bio sam na utakmici u Leverkuzenu. Nažalost, nisam mogao do Mileta, ali smo se čuli telefonom. Bilo mu je teško... Eliminacija Rome mu je baš teško pala. Ali, to je fudbal, nema vremena da se očajava, u nedelju ih već čeka utakmica protiv Atalante u Seriji A, koja je mnogo važna - priča za naš list Ratko Svilar i nastavlja:

- Leverkuzen ima strašan tim, tehnički savršene i ekstremno brze igrače. Videlo se koliko je Romi teško kada izvodi korner, jer nemački tim brzom transformacijom u kontru izbaci šest igrača. I kako se odbraniti od toga?

foto: Paul Currie / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kao čovek koji je bio vrhunski golman zanimalo nas je kako bi Ratko ocenio svog sina Mileta.

- Ne volim da hvalim, niti da pričam o Miletu. Važno je da je dobio šansu i da dobro brani. Vi novinari ste ti koji treba da ocenjuju, vaša se ceni. Ja sam otac i kao takav mogu biti subjektivan. Evo, iskreno ću vam reći da mi je bilo drago videti ga da dobro brani. Moje je dete, moja krv... Pa, ko ne bi pohvalio svoga sina...

Imala je Roma svoje šanse protiv Leverkuzena, vodila je sa 2:0 deset minuta pre kraja.

- Žao mi je, mogli su do finala. Ali kad naletiš na klub kakav je Leverkuzen, teško je... Po meni izgubili su u Rimu. Tu je ispuštena mogućnost da se dođe do finale. Teško je u Leverkuzenu tražiti da se vadiš. Imali su 2:0, ali je Levekuzen bio bolji. Nema šta, tako je. Nemački tim imao je više šansi, ali i sreće. Treba dati tri gola i sačuvati svoju mrežu, izboriti produžetke i penale. Bilo je teško posle svega viđenog u Rimu nadati se bilo čemu. Mile mi je otkrio pred put da veruju da će uspeti. Otišli su u Nemačku da se ne predaju. Verovali su u sebe. Malo im je nedostajalo.

foto: Insidefoto / ddp USA / Profimedia

Mile Svilar je u sjajnoj formi, jedan je od najboljih golmana u Seriji A, gde je konkurencija žestoka.

- U Italiji su uvek branili dobri golmani. Bitno je da on iz utakmice u utakmicu brani kvalitetno. Ima poverenje trenera i publike. Vidi se da mu to diže sampouzdanje.

Pitali smo Ratka da li je bilo kontakata sa ljudima iz FSS, posle svega što se desilo u martu.

- Ne bih da pričam o tome. I bolje je da ne govorim. Meni je drago da on u Romi dobro brani. To je njegov posao i njegova odluka. Meni kao ocu je bilo drago, kada je Mile prelomio i odlučio da brani za Srbiju. E, sad... Šta se desilo, desilo se. Znam da mi je govorio da zaslužuje da brani za Srbiju. Nikada nije bio protiv Srbije, nikada...

foto: Starsport

Neugodno je bilo Ratku da priča o ovoj temi, videlo se to po njegovom glasu, ali je dodao još nekoliko rečenica.

- Videćemo šta će biti sa Miletom i Srbijom u budućnosti. Sve je sada do njega. Ne mogu da kažem ništa konkretno... Razumite me. Bilo bi suvišno da komentarišem kakav je on golman i da li je potreban našoj reprezentaciji. Srbija ima dobre golmane. Kako bude, biće...

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Ratko Svilar nikada nije krio patriotizam i ljubav prema Srbiji, tako je i sada pred Evropsko prvenstvo.

- Želim svu sreću srpskoj reprezentaciji u Nemačkoj! Želim im sve najbolje, da ostvare odličan rezultat na EP. Berskrajno je teška grupa, tu su Englezi, Danci, Slovenci. Mi smo uvek imali izuzetne igrače i dobar tim. Treba malo i sreće, discpiline i vere u sebe. I ako bude sve tako, zašto ne bi bilo moguće da Srbija prođe grupu. Dve ekipe idu dalje, zašto Srbija da ne prođe? Mislim da niko nije bolji od nas, posebno ne Slovenci i Danci. A i ti Englezi! Dobri su, kvalitetni, ali i mi smo dobri i kvalitetni!. Utakmica počinje sa rezultatom 0:0, pa da vidimo posle 90 minuta. Samo mi da damo 100 odsto i da verujemo u sebe - poručio je Mile Svilar.

