"TATA, I TI SI ŠETAO ZAJEDNO SA MNOM! Izuzetno emotivna objava ćerke SINIŠE MIHAJLOVIĆA: Sve vreme sam osećala da si pored mene!

Virdžinija Mihajlović, mlađa ćerka nedavno premilunog srpskog fudbalera Siniše Mihajlovića, zavetovala se na večnu ljubav dugogodišnjem partneru Alesandru Voljaku.

Glamurozna ceremonija venčanja upriličena je u katedrali Monopoli u Bariju, a prelepu Virdžiniju do oltara su ispratili stric Dražen, kao i braća Miroslav, Dušan i Nikolas.

Dan nakon venčanja emotivna Virdžinije oglasila se na Instagramu. Objavila je prelepe fotografije sa venčanja uz jedan izuzetno dirljiv komentar u kom se obratila i svom pokojnom ocu Siniši Mihajloviću.

"Već mi nedostaje juče. Bio je to najbolji dan mog života, zajedno sa danom kad se rodila Violante. Dan koji je prevazišao sva moja očekivanja i emocija koju ne mogu da opišem rečima. Bez ikakve sumnje, bio je to dan koji ću pamtiti do kraja života kao najlepši ikad", ističe Virdžinija i dodaje:

"Ljudi koje volim, svi su bili tu za nas, i sve ovo pišem jer sam i tebe tata osećala sve vreme pored sebe. I ti si šetao zajedno sa mnom, uz moju braću i mog strica i nikad nisi dozvolio da se osećam usamljeno. Konačno smo krunisali naš san, ujedinjeni zajedno, bez bilo kakvih ograničlenja. Niko ne može da razdvoji ono što je Bog spojio".

Kurir sport