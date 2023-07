KADA JE PUTIN DOŠAO U BEOGRAD HILJADE LJUDI JE HTELO DA GA UPOZNA: Srpski fudbaler pričao o odnosu sa Rusima

Srpski fudbaler Petar Golubović koji od februara igra u Rusiji, rekao je da se odlično oseća u Himkiju.

foto: David Pintens / Zuma Press / Profimedia

Petar Golubović (28) ponikao je u Crvenoj zvezdi i OFK Beogradu, da bi u leto 2014. napravio senzacionalni transfer, kada je prešao u Romu za 1.000.000 evra.

Pored Italije, gde je igrao za Novaru, Pistojeze i Pizu, Petar Golubović okušao se u Belgiji u Kortrajku i Norveškoj u Alesundu. Zimus je stigao u Rusiju.

foto: Starsport/Srđan Stevanović

Tamošnjim novinarima Petar Golubović pričao je o specifičnom odnosu Srba i Rusa. Dotakao se i epizode, kada je Vladimir Putin, predsednik Rusije, 2011. bio u poseti Srbiji. Tada je srdačno dočekan na stadionu Crvene zvezde, kada je gledao utakmicu između juniora Zenita i crveno-belih.

- Ne pratim mnogo politiku. Trudim se da razmišljam o fudbalu i porodici, to mi je najvažnije. Obraćam pažnju na svetska dešavanja, ali ne previše. Naravno, znam ko je Putin, on je lider Rusije. Kada je došao u Srbiju, hiljade ljudi izašlo je na ulice da ga upozna, ljudi u Srbiji vole Putina. I to je sve što znam - rekao je Golubović.

foto: Laurie Dieffembacq / Zuma Press / Profimedia

Fudbaler koji igra na mestu štopera i desnog beka ima ugovor sa Himkijem do juna 2024. godine. Otkrio je kako je stigao u Rusiju.

- Čuo sam različite stvari na vestima. Ali Rusi i Srbi imaju mnogo toga zajedničkog, navijači naših i vaših timova su prijatelji. Nisam razmišljao o lošem, nema negativnosti. Roditelji su mi rekli. Sine, na tebi je da odlučiš šta je najbolje za tvoju karijeru. Uradio sam to, došao sam u Rusiju, putem Nemanje Vidića i Branislava Ivanovića - istakao je Petar Golubović.

Sa njim je do pre nekoliko nedelja igrao zajedno i Nikola Antić. Srpski fudbaler se vratio u zemlju i potpisao ugovor sa Partizanom.

