PATETIČNA OBJAVA FUDBALSKOG RAZVRATNIKA! Nejmar brutalno ponizio trudnu devojku, pa se IZVINJAVA! Komentar oca ZAPREPASTIO sve!

Brazilski fudbaler Nejmar javno je uputio izvinjenje svojoj trudnoj devojci Bruni Bjankardi, pošto je u javnost isplivala priča o njegovom neverstvu.

Fudbalski razvratnik poznat po brzom životu, žurkama i "druženju" sa atraktivnim lepoticama dospeo je u žižu javnosti pošto se pojavila vest da je veče pred dan zaljubljenih prevario svoju izabranicu Brunu.

Međutim, to nije bilo najveće poniženje koje je doživela njegova trudna devojka. Naime, portal "Em off" objavio je da Nejmar ima dozvolu od Brune da "švrlja" okolo, pod određenim uslovima.

Nakon bure koja se podigla u javnosti, brazilski superstar odlučio je da uputi javno izvinjene svojoj izabranici zbog patnje koju joj je prouzrokovao svojim ponašanjem.

"Primetio sam koliko si bila izložena, koliko si patila zbog svega ovoga i koliko želiš da budeš uz mene. I ja uz tebe. Pogrešio sam. Napravio sam grešku prema tebi" poručio je Nejmar.

Pošto je privatna stvar postala javna, Nejmar je odlučio javno da uputi i izvinjenje sovojoj dragoj.

"Sve ovo došlo je do ljudi koji su posebni u mom životu. Do žene o kojoj sam sanjao da će biti uz mene, majku mog deteta. Bio je ovo udarac i za tvoju porodicu, koja je sada i moja familija. Došlo je do povrede intime u tako posebnom momentu kao što je majčinstvo. Bru, već sam se izvinio za svoje greške, ali osećam potrebu da to uradim i ovako, javno. Privatna stvar postala je javna i zbog toga izvinjenje treba da bude javno", kaže Nejmar i dodaje:

"Ne mogu da zamislim da te nemam pored sebe. Ne znam hoće li ovo naše uspeti, ali danas sam siguran da želim da pokušam. Ljubav prema našoj bebi će pobediti, a ljubav koju gajimo jedno prema drugom će nas ojačati. Zauvek mi. Volim te" poručio je patetični Brazilac.

Nakon objave Nejmara njegov otac ostavio šokantne komentare. On je uputio čestitke svom sinu i izazvao burne reakcije, pa je fudbaler morao da ga pravda.

"Otac nije pročitao objavu do kraja, mislio je da je u pitanju saopštenje o venčanju", poručio je Nejmar.

Nejmar i Bruna čekaju svoje prvo zajedničko dete. Fudbaler je već otac 11-godišnjeg sina Davida koji je plod njegove veze sa influenserkom Kerol Dantes.

Kurir sport