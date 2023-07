KOLUBARA UPOZORILA FSS: Ako nas izbacite iz lige to će biti NASILJE bez presedana!

Fudbalska Superliga Srbije u narednoj sezoni brojaće 16 klubova odlučio je FSS, ali se još ne zna koji tim će da bude eliminisan od trenutnih 17.

Cela ujdurma nastala je zbog slučaja "Kolubara"

Ponedeljak je "Dan D" za sve, jer će FSS odlučiti koji tim će od postojećih 17 biti eliminisan iz Superlige "za zelenim stolom", pošto je već odlučeno, danas, da će liga brojati 16 klubova.

Spekuliše se da će to ipak biti Kolubara iako je posle posle žalbe na CAS-u i spora koji je završen u njenu korist,ostala Superligaš.

Međutim FSS ne vidi Lazarevčane među superligašima naredne sezone i čini sve kako bi i formalizovao odluku o izbacivanu tog kluba iz lige, koju je već doneo (posle izveštaja UEFA da su Lazarevčani namestili utakmicu).

Iz Lazarevca ne žele da dozvole ovakvu odluku i oglasili su se novim saopštenjem.

"Nakon što je CAS doneo odluku i dostavio izreku strankama, FSS intenzivno vodi negativnu kampanju protiv Kolubare svesnim i namernim lošim i netačnim tumačenjem izreke odluke, čije obrazloženje još uvek nije napisano i dostavljeno strankama", upozoravaju članovi Upravnog odbora i pravnog tima Kolubare.

FSS je na prvoj stranici sajta okačio vest netačne sadržine “CAS potvrdio krivicu Kolubare i ispravnost sprovedenog postupka pred organima FSS. Polazeći od stvarne sadržine izreke CAS odluke, jasno je da ova vest ne sadrži nijedan tačan navod. Niti se potvrđivanje krivice Kolubare izričito spominje u izreci odluke, niti je tačno da je CAS potvrdio ispravnost postupaka vođenih pred FSS. CAS je u celosti poništio odluku FSS i doneo novu. U toj novoj odluci, CAS je primenio član 83 i oduzeo šest bodova Kolubari, *verovatno* jer je FSS tvrdio da su mnogobrojni klubovi na isti način kažnjeni (bez dokaznog postupka), te bi potpuno usvajanje žalbe dokazalo manjkavost Disciplinskog pravilnika i ugrozilo druge postupke vođene po istom osnovu. Podrazumevajući da je Kolubara oslobođena disciplinske odgovornosti za navodno nameštanje utakmice protiv Mladost GAT jasno je da CAS nije potvrdio ispravnost sprovedenog postupka pred FSS, već je poništio odluku zbog nezakonitosti kojih je bilo previše.

"Osim netačnih činjenica plasiranih na sajtu FSS, odmah su se pojavili novinski članci, u kojima su ove netačne činjenice ponovo interpretirane i predstavljene širokoj javnosti. U senzacionalističkim novinskim člancima išlo se i korak dalje, te je pored standardnog navođenja kako je bizarno to što Kolubara ostaje u Super ligi Srbije, iako je nameštala mečeve, lažno navedeno kako Kolubara samoinicijativno istupa iz lige?! Naravno da je sve navedeno neistina. Diskriminatorska praksa FSS prema Lazarevčanima, koja je u izraženom intenzitetu postojala i do sada, nastavlja se i ogleda u tome što je Kolubara jedini od osam klubova za koje su stigli UEFA izveštaji (Spartak, Mladost GAT, RFK Novi Sad, Radnički Beograd, Radnički Sremska Mitrovica, Radnički Niš, Napredak) kojem su oduzeti bodovi, dok za neke od njih postupci još nisu pokrenuti. Zbog navedenog, Kolubara smatra da nisu istiniti navodi da će FSS doneti odluku o izvacivanju Kolubare, jer bi to predstavljalo nasilno izbacivanje kluba iz Super lige bez presedana”, jasna je poruka iz Lazarevca u očekivanju konačne odluke Fudbalskog saveza Srbije o sastavu takmičenja za narednu sezonu.

