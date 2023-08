GOLMAN ARSENALA JASAN I GLASAN: Neću više ćutati o homofobiji u fudbalu

Golman fudbalera Arsenala Eron Remsdejl rekao je da više neće ćutati kada se bude susretao sa homofobijom, u svlačionici i na društvenim mrežama.

Remsdejl je rekao da želi da se u fudbalu svi osećaju dobrodošlo, kako bi njegov brat homoseksualac mogao da prisustvuje utakmicama bez straha od zlostavljanja bilo koje vrste, preneo je Bi-Si-Si (BBC).

On je dodao da do sada nije otvoreno pričao o seksualnosti svog brata, ali da je vreme za to, "uz sve što se u ovom trenutku dešava u fudbalu".

"Želim da ova igra koju volim bude bezbedna i da u njoj budu svi dobrodošli. Želim da moj brat Oli ili bilo ko druge seksualne orijentacije, rase ili religije, dođe na utakmice bez straha od zlostavljanja. Tokom godina sam se verovatno previše puta ugrizao za jezik kad god sam čuo homofobne komentare ili glupe stvari. Mislim da je i moj brat uradio isto, misleći da će mi to olakšati život. To se danas završava", naveo je Remsdejl.

foto: an Tuttle / Shutterstock Editorial / Profimedia

Engleski golman rekao je da mu je bilo žao navijača Totenhema, koji ga je napao u januaru. Taj navijač dobio je četvorogodišnju zabranu ulaska na stadion, nakon što je šutnuo Remsdejla u leđa tokom londonskog derbija na stadionu Totenhema.

Remsdejlova supruga je tri dana pre te utakmice imala pobačaj. Govoreći o incidentu na utakmici, 25-godšnji golman rekao je da misli da se navijač ne bi tako poneo da je znao kroz šta je Remsdejl prolazio.

Tokom šestočasovnog povratka u London sa odmora posle Svetskog prvenstva, Remsdejlova supruga imala je pobačaj.

"Čak ni sada ne mogu da opišem bol tog šestočasovnog leta u London. Želim da ljudi koji prolaze kroz to, znaju da nisu sami", rekao je Remsdejl.

"Poslednjih nekoliko godina vidite koliko je negativnosti i toksičnosti u fudbalu. Bilo na društvenim mrežama ili na tribinama, čini se da su mnogi ljudi izgubili pravi pogled na svet", dodao je on.

Remsdejl je u maju potpisao višegodišnji ugovor sa Arsenalom, sa kojim je prošle sezone bio vicešampion Premijer lige.

(Kurir sport)