UŽIVO, VOJVODINA - PARTIZAN: Crno-beli u Novom Sadu traže prvu pobedu, Dulja promešao karte! SASTAVI

Fudbaleri Partizana danas od 19 sati na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu protiv Vojvodine, utakmicu drugog kola Superlige Srbije.

Vojvodina - Partizan: 19 sati

Uoči meča:

Poznati su sastavi za današnju utakmicu: Vojvodina: Carević, Lazarević, Crnomarković, Jeličić, Bukinac, Milosavljević, Nikolić, Zukić, Malbašić, Čumić, Vukić; Partizan: Jovanović, Stojković, Marković, Ilić, Antić, Belić, Kanute, Natho, Severina, Menig, Saldanja.

Crno-beli su u prvom kolu u utakmici punoj kontroverzi odigrali nerešeno 3:3 protiv TSC-a u Bačkoj Topoli, a Vojvodina je u Beogradu izgubila od Crvene zvezde sa 0:5.

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj rekao je da se nada da se u predstojećoj prvenstvenoj utakmici protiv Vojvodine neće pričati o sudijama i da je važno da oni dele pravdu, a da svako ima pravo na grešku ako nije zlonamerna i ne narušava interes fudbala.

foto: Starsport©

"Želeo bih da na sutrašnjoj utakmici sudije budu u poslednjem planu, da se ne priča o njima i da najvažniji akteri budu igrači i publika, da bude dobra atmosfera. Sudije da dele pravdu, što je veoma važno kako za nas tako i za bilo kog protivnika. Svako greši, pogreše i oni, samo da to nije zlonamerno. Grešim i ja, ljudi smo, imamo pravo da grešimo sve dok to ne narušava interes fudbala", rekao je Duljaj na konferenciji za novinare u Sportskom centru Teleoptik.

Na pitanje kako su igrači reagovali posle utakmice, Duljaj je rekao da ne želi da komentariše suđenje protiv TSC-a, već da je važno da igrači zaborave na to i da se koncentrišu na sebe i podršku navijača koja mnogo znači.

"Jezik nema kosti, ali lomi kosti, ako je neko slab gotov je, ljubav i podrška mogu da pomognu ekipi i to smo osetili na prošloj utakmici. Osećam kao da imamo štit, a to su navijači. Nema potrebe da se nikome dodvoravam ili da nekome udovoljavam, ako to budem činio izgubiću sebe, a kad budem pokušao da tražim sebe izgubiću druge. Partizan je u ovom trenutku najvažniji i oseća se u gradu pozitivna energija kada su u pitanju navijači. Znam da će ih biti puno u Novom Sadu i to je ono što je potrebno meni, a posebno ekipi. Rekao sam igračima da će uvek imati podršku ako budu davali sve od sebe, ponovo su 12. igrač", naveo je Duljaj.

foto: Starsport

Trener novosadske ekipe Radoslav Batak nada se da njegova ekipa može da dođe do tri boda u današnjem susretu.

“Utakmica sa Partizanom dolazi u delikatnom trenutku, ali od prvog meča otkad smo došli u klub, imali smo težak raspored. Posle ove utakmice protiv APOEL-a još više sam uveren u uspeh, ukoliko budemo ponovili igru iz prvog poluvremena. Partizan je jači u odnosu na prošlu sezonu i dovođenjem napadača Mateusa i desnog krila Severine, uz igrače koji su tu odranije, za nijansu su kvalitetniji tim. Ako budemo u meč ušli dobro energetski kao i juče, verujemo da možemo da ostvarimo pobedu”, rekao je trener Vojvodine Radoslav Batak na konferencije za medije.

