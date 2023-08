"NARAVNO DA SAM RAZOČARAN": Batak utučen posle poraza od Partizana, smatra da je Voša imala inicijativu, ali...

Trener Vojvodine Radoslav Batak izrazio je nezadovoljstvo nakon poraza od Partizana u meču drugog kola Superlige Srbije.

"Sigurno da je uzeo maha raspored, ali Partizan je bio bolji i zasluženo pobedio. Naravno da sam razočaran, imali smo inicijativu i mogli smo do gola, ali nismo to uradili i to su neke kazne koje su nam se desile", rekao je Radoslav Batak za Arenu sport.

Nakon današnjeg meča, Partizan na svom kontu ima četiri boda, dok je Vojvodina i dalje bez bodova.

U sledećem kolu Partizan će dočekati Radnički iz Niša, a Vojvodina će u Kruševcu igrati protiv Napretka.

Kurir sport