REVOLUCIJA, ENGLEZI ĆE IMATI ŽENU ZA SELEKTORA: Ova plavuša zameniće Gareta Sautgejta!

Fudbalski savez Engleske ne isključuje mogućnost da selektorka ženske reprezentacije te zemlje Sarina Vigman nasledi Gareta Sautgejta na kormilu muške selekcije.

foto: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sarina Vigman je Holanđanka i uvela je Engleskinje u finale Svetskog prvenstva za žene koje se održava u Australiji. U finalu igraće protiv selekcije Španije. Vigmanova je u karijeri dosad vodila isključivo ženske ekipe.

- Želim najbolju osobu za posao, ako je to žena, zašto ne? Mislim da je potencijalnih kandidata za to mesto po talentu zapravo veoma malo. Ne volim stav da to obavezno mora biti muškarac - rekao je prvi čovek Fudbalskog saveza Engleske Mark Bulingem.

Garet Sautgejt vodi Englesku od 2016. godine i ima ugovor do završetka Evropskog prvenstva 2024.

Kurir sport