KODRO KAO ILIJA PETKOVIĆ! Selektor BiH zvao sina u reprezentaciju: Dajte mi jedan razlog da ga ne pozovem

Meho Kodro nekadašnji proslavljeni fudbaler a sada selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na spisak nacionalnog tima za predstojeće kvalifikacione mečeve uvrstio je i sina Kenana.

Naravno ovakav potez podigao je veliku buru u tamošnjoj javnosti, pa je Kodro bio primoran da obrazloži svoj potez.

"Šta da vam odgovorim. Pitate me često za Kenana, ja tu nemam šta da puno dodam. Kenan je moj sin, volim ga puno, volim ga najviše na svetu, to nema dileme. Kenan će igrati onoliko koliko zaslužuje, ako ne bude zaslužio neće. Dalo se da Kenan igra, kod prethodnih selektora je pozivan. Desilo se da dođem sada i on je tu. Ja vam kažem igraće koliko bude zaslužio. Vi meni možete reći da je to subjektivno, ali da, sve je subjektivno. Kenan igra dobro, daje golove, kapiten, šta sada ja treba da ga ne zovem samo jer je moj sin. Evo dajte mi jedan razlog da ga ne pozovem. Sarađivao sam sa njim u Real Sosijedadu i stalno se postavljalo to pitanje. Stvarno mislim, Kenan je bio dugo godina u mojoj senci i mislim da mu je moje ime više odmoglo nego pomoglo u životu. S tim moramo da živimo. Vi imate pravo da postavite to pitanje, ali za mene je to vrlo emotivno pitanje. Svestan sam težine toga, poziva i nepoziva. U ludim snovima sanjam da igramo, da Kenan uđe i da gol i da budemo u delirijumu", rekao je Meho Kodro.

Kenan nastupa za mađarski Fehervar, član ovog kluba već dve godine, a karijeru je počeo u Španiji, čije državljanstvo poseduje.

Kenan ima bogatu internacionalnu karijeru, a nastupao je za Sosijedad, Osasunu, Bilbao, Kopenhagen, Grashoper, Valjadolid i Majnc.

foto: Dado Đilas

Podsetimo nešto slično uradio je i nekadašnji selektor SCG Ilija Petković koji je u nacionalni tim za Mundijal u Nemačkoj 2006 godine pozvao svog sina Dušana.

Kurir sport