TERZIĆ JE SKIDAO ZVEZDE SA NEBA DA NAPRAVI MOĆNU ZVEZDU: Vladan Milojević otkrio kakav je bio odnos sportskog sektora i uprave

Vladan Milojević ispisao je istoriju Crvene zvezde. Zajedno sa generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem i sportskim direktorom Mitrom Mrkelom stvorio je moćnu Zvezdu koja je dva puta igrala grupnu fazu Lige šampiona 2018. i 2019. i jednu grupnu fazu Lige Evrope, 2017. godine.

Vladan Milojević prisetio se kako je krenulo sklapanje tima koji je napravio senzaciju u Salcburgu i izbacio znatno skuplji austrijski tim iz Lige šampiona. Prva kockica u Zvezdinom pazlu bio je El Fardu Ben, do sada možda i najbolji stranac u redovima kluba iz Ljutice Bogdana 1A.

- Sportski direktor Mitar Mrkela je u jednom trenutku rekao: “Šta misliš o Benu?”. Pitao sam ga: “Na kog Bena misliš?”. Odgovorio je: “Ovaj što je bio kod tebe u Olimpijakosu - pričao je Vladan Milojević u emisiji "Miljanov korner" na TV Sputnjik i nastavio:

- Rekao sam mu: “Mito, ja ne mogu da verujem da mi njega možemo da dovedemo. Sa druge strane, da li bi Ben došao ovde”. Rekao mi je: “Ako ti hoćeš, mi ćemo da uradimo sve da on dođe”.

Vladan Milojević kaže da su on i Mitar Mrkela imali ogromnu podršku generalnog direktora Zvezdana Terzića.

- Bez nekog skautiranja i priče. Iskreno “ukopčali” smo se od prvog trenutka, sa druge strane imali smo veliku podršku gospodina Zvezdana Terzića koji je šta god da smo tražili ili hteli skidao zvezde sa neba da nam izađe u susret - govorio je Vladan Milojević i dodao:

- Bilo je tu i grešaka, ali to je jednostavno fudbal. Reagovali smo u trenutku i kada se on pojavio nije bilo dileme da li je to to. Mislim da je on najmanje skautiran od svih igrača. Došao je u Zvezdu na moju reč i poverenje sportskog direktora, a ostalo ste sve videli.

