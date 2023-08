LALATOVIĆ BLJUJE VATRU! Čuveni trener opet u CENTRU PAŽNJE: Otkrio šta su mu Ukrajinci URADILI, pa izneo niz ŽESTOKIH OPTUŽBI!

Čuveni srpski trener, Nenad Lalatović, nije se dugo zadržao na klupi ukrajinske Zorje.

Lalatović je dobio otkaz posle 55 dana, a kao razlog naveli su se slabi rezultati u dosadašnjem toku sezone.

Ipak, temperamentni stručnjak otvorio je dušu i za Sportski žurnal otkrio je šta su mu Ukrajinci uradili!

- I pored činjenice da mi je predsednik Zorje obećao da neće prodati našeg najboljeg igrača i ukrajinskog reprezentativca Rusina to je učinio. Za 2.500.000 evra Rusin je otišao u Sanderlend, a meni je, kad ga nisam video među ostalim članovima tima, bilo rečeno da se leči od lakše povrede. Tek pred samu poslednju prvenstvenu utakmicu saznao sam za istinu - počeo je priču za Sportski žurnal Lalatović, pa nastavio:

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Klupska uprava nije dovela dvojicu fudbalera koje sam tražio, a koji su nam bili izuzetno potrebni za evropske utakmice. Reč je o jednom reprezentativcu Paname, kao i članu nacionalnog tima Nigerije. Sa postojećim timom, ostali smo bez bilo kake šanse da uradimo nešto lepo u Evropi i to me je prelomilo.

Neposredno uoči otkaza, Lalatović je za Kurir otkrio da mu pojedini ljudi u Srbiji rade o glavi, a isto to je potvrdio i sada.

- Najviše volim da radim u Srbiji i to svi znaju. Imam, međutim, određene probleme s pojedinim ljudima u srpskom fudbalu, koji žele da mi zabrane rad u njemu. Jedan čovek iz Novog Sada mi je, čak, rekao da će da se potrudi da me fudbalski uništi i natera me da završim karijeru. I da ni ne pomišljam da se vratim u Vojvodinu, klub koji doživljavam kao svoju drugu majku. Uz njega je tu još jedna osoba iz našeg Saveza, ali me to ne plaši, niti oni to mogu da urade - istakao je Lalatović, pa dodao da je bilo izuzetno teško raditi u Ukrajini zbog rata:

- Teško je zaista da se radi danas u Ukrajini. Zbog igranja u Evropi, svaka tri dana, po 20 sati bili smo prinuđeni da provodimo u autobusu koji nas je vozio u susednu Poljsku, gde smo bili domaćini. To me je, baš kao i igrače, iznurivalo. Uz to, svakodnevni zvuk sirena za opasnost i automatski prekid putovanja. Sirene zaustavljaju treninge i odlazak s terena, isto važi i za utakmice - zaključio je on.

Kurir sport / Sportski žurnal