DULJAJ BESAN NA NAVIJAČE PARTIZAN: Nemoj da mi vređaš familiju, oca i burek

Trenera Partizana Igora Duljaja pogodili su povici navijača tokom utakmice protiv Nordsjelanda.

Crno-beli su poraženi sa 1:0 i ukupnim rezultatom 6:0 ispali iz Evrope.

- Znate kako, veoma je teško posle 5:0 odigrati ovakvu jednu utakmicu. Pričao sam sa njihovim trenerom, ovo je izuzetan tim protiv koga smo igrali, oni imaju sistem, agresvini su, mlada ekipa i brza koja zna šta želi. Mnogo toga utiče na mene, nisam mogao više da slušam kako neko vređa nekog igrača sa tribine. To je jako ružno. Nemoj da mi vređaj familiju, burek, mog oca, to je mnogo ružno, dođi i podrži igrače. To nije opravdanje. Pobedio je mnogo bolji tim, koji ima kvalitetnije igrači, nama sledi mnogo bitna utakmica, idemo dalje - poručio je Duljaj posle meča.

