BAHAR KRITIKUJE POSLE NOVOG PAZARA: Nije mi se svidelo kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvreme

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su na svom terenu Novi Pazar sa 2:1, u meču šestog kola Superlige Srbije.

- Bilo nam je bitno da pobedimo posle prošlonedeljnog poraza. Imali smo šanse, u oba poluvremena, ali smo mašili i sami sebi otežali život, s obzirom na to da su gosti umalo izjednačili. Bitna je pobeda, srećni smo što smo trijumfovali, ali moramo da budemo još bolji. Čeka nas reprezentativna pauza, imamo dosta igrača u nacionalnim timovima - počeo je Barak Bahar.

foto: Starsport©

Nije bio zadovoljan utakmicom.

- Pre svega ćemo da odmorimo, a onda i da uradimo analizu, tako da ćemo razgovarati ovih dana. Nije mi se svidelo kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvreme.

Govorio je Bahar i o potencijalnim pojačanjima.

- Nije sigurno, ali pokušavamo da dovedemo igrače koji će biti pojačanja i nadam se da ćemo uspeti u tome.

Prvi rival u Ligi šampiona biće Mančester Siti, a utakmica je zakazana za 19. septembar.

- Biće to laka utakmica, očekujem pobedu. Šalu na stranu, imamo pauzu, a potom i utakmicu sa TSC-om, tako da se spremamo prvo za to. Ima vremena do utakmice sa Mančester Sitijem.

foto: Starsport©

Veliki broj Zvezdinih fudbalera očekuje reprezentativne obaveze.

- Nemamo kad da igramo prijateljske utakmice, s obzirom na prvenstva. Takva je prosto situacija. Sada to nije moguće jer će više od polovine tima biti sa reprezentacijama, tako da nećemo imati dovoljno igrača. Treniraćemo, eventualno možda odigramo nešto između sebe.

Oduševljen je izraelski stručnjak atmosferom na Marakani.

- Atmosfera je bila odlična. Navijači su neverovatni, i zbog njih ovakve utakmice treba da pobeđujemo sa 5:0 ili 6:0. Srećan rođendan Marakani, ali moramo da budemo bolji - podvukao je Bahar.

U narednom kolu, Zvezda će gostovati Čukaričkom, dok će Novi Pazar dočekati Napredak.

(Kurir sport)