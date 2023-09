JAKE REČI NAJSKUPLJEG POJAČANJA ZVEZDE ZA LIGU ŠAMPIONA: Možemo pobediti MANČESTER SITI, ali moramo trčati kao LUDI, 90 minuta!

Hvan In Bom stigao je u Crvenu zvezdu kao najveće pojačanje kluba pred start Lige šampiona. Reprezentativac Južne Koreje prethodne sezone igrao je za Olimpijakos, a sa prvakom Srbije potpisao je trogodišnji ugovor.

Mitar Mrkela, sportski direktor Crvene zvezde predstavio je Hvana.

- Radi se o igraču sredine terena koga smo dugo priatili. Hteli smo da ga dovedemo prošle sezone, ali je sada najvažnije što je potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom. Napraviće potreban balans koji nam je nedostajao u sredini terena. Biće veliko pojačanje za klub - rekao je Mitar Mrkela.

Hvan In Bom bio je nervozan kada je video mnogo ljudi na predstavljanju, gde se obratio na engleskom jeziku.

- Malo sam nervozan pred medijima, ali nisam na terenu. Tu je velika razlika. Srećan sam što sam postao deo Crvene zvezde, uzbuđen sam što ću igrati pred neverovatnim navijačima. Došao sam sinoć, Beograd je fantastičan grad, čekam svoju suprugu, siguran sam da će ona uživati u ovom prelepom gradu - bile su prve reči Hvana.

Hvan In Bom odlučio je da u Crvenoj zvezdi zaduži dres sa brojem 66.

- Igranje u Ligi šampiona bio je jedan od velikih razloga zašto sam došao u klub. Da budem iskren to želi svaki igrač, jer je najkvalitetnije takmičenje na svetu. Spreman sam da igram sa svojim saigračima, nestrpljiv sam da se pokažem pred navijačima Crvene zvezde.

Govorio je o grupi Lige šampiona.

- Nema lake grupe u Ligi šampiona. Naša grupa je jaka, zato sam uzbuđen da igram protiv velikih klubova, jednog od najvećih na svetu Mančester sitija. I prvi meč igramo protiv njih. Verujem da možemo pobediti svaki tim u grupi.

Svestan je da je najskuplje pojačanje u istoriji Crvene zvezde, jer je plaćen 5.000.000 evra.

- Uvek je dobro da igrač ima pritisak kad je u klubu. To je dobra stvar. Bolej je da ga ima, nego da ga nema. Mislim da neće uticati na mene što sam najskuplji igrač u Zvezdi. Sada želim što pre da izađem na teren i pokažem koliko znam. Umem da se nosim sa svim stvarima.

Isto tako svestan je da će se od njega uvek očekivati da bude najbolji. Kao vezni fudbaler može da igra i na nekoj drugoj poziciji.

- Svaki fudbaler mora da se nosi sa pritiskom. Nema veze jesam li najskuplji, ili najjeftiniji igrač. Moje je da pokažem karakter, dajem golove i asistiram. Mogu da igram i na poziciji "šest", "osam", "deset", mogu na beka ili desno krilo, gde god me trener bude stavio. Čak i da budem golman. Najvažnija stvar je da znam težinu grba koji nosim. Dok to imam u glavi ne mogu loše da se odnosim dole na terenu.

Odlično je Korejac upoznat sa istorijom Crvene zvezde, kluba velike i duge tradicije.

- Ovo je najveći klub u Srbiji, među deset najvećih u Evropi. Znam da je Crvena zvezda osvojila Kup šampiona 1991. godine. Ne može mnogo ekipa time da se pohvali. Fudbaleri koji su došli kao ja treba da budu ponosni što igraju za takav klub. To je privilegija. Imamo dobar tim, budućnosti verujem da ćemo biti još bolji. Kad dođeš u novi klub moraš da se prilagodiš na novu sredinu, novi sistem, gotovo sve. Ja sam fudbaler i ličnost koja to mora brzo da uradi. Radio sam to u Olimpijakosu, Rubinu iz Kazanja, vrlo brzo. Verujem da ću to uraditi i ovde u Zvezdi kako bih pomogao timu.

Govorio je i o tome na kojoj poziciji bi mogao da igra i da li se čuo sa saigračem Sonom koji kao fudbaler Totenhema ima iskustva igranja protiv Sitija.

- Nisam još pričao sa trenerom vezano za sistem. Koliko znam i koliko mi je rekao Marko Marin, upoznat sam sa sistemom trenera i gde me vidi u timu. I to mi se dopada. Treba da budem igrač koji veže zadnju liniju i vezni red. Tu sam najbolji. Biće to sve jasno kad budem popričao sa trenerom. Protiv Sitija moramo da trčimo kao ludi svih 90 minuta, od početka do kraja utakmice. To ja radim konstantno. Ne smemo da se branimo, moramo i da igramo fudbal, da napadamo, jer je Siti jedan od najboljih klubova na svetu. I ne samo protiv njih, već i ostalih rivala. Moramo da igramo fudbal kako bismo dali gol i pobedili. Da li će mi Son dati savet, ili ne, znam da moram biti spreman.

Govorio je Hvan i o tome ko mu je omiljeni fudbaler iz Južne Koreje.

- Mnogo je fudbalera koje cenim i koji su kvalitetni, ljudi u Srbiji znaju Sona. Moj najbolji prijatelj je Kim (fudbaler Bajerna op.a.). Veliki broj mojih zemljaka igra u Evropi. Nadam se da će još više mojih zemljaka dolaziti u Evropu i da će naša reprezentacija biti još bolja. Ponosan sam što su Korejci uspešni u Evropi, ne samo sportisti, već i ljudi koji se bave muzikom, kulturom...

Posebna mu je želja da oseti navijanje i atmosferu koju prave Delije.

- Čuo sam za Delije, podjednako su strastveni kao i navijači Olimpijakosa. Oni su ti koji daju igračima vetar u leđa. Jedva čekam da zaigram na Marakani i pokažem navijačima ko sam ja u stvari.

Pričao je Hvang i o igranju na SP u Kataru i bivšem selektoru Paolu Bentu.

- Srećan sam što sam predstavljao svoju zemlju na Mundijalu u Kataru. Mnogo sam napredovao igrajući u tako jakom takmičenju. Ljudi u Koreji su mi dali nadimak "Bentov sin", po bivšem selektoru Paolu Bentu, jer sam igrao svaku utakmicu. Drago mi je što sam sarađivao sa takvim trenerom. Čujem se sa njim, veruje mi i to mi znači. Mogu slobodno reći da je on moj fudbalski otac. Želim mu sve najbolje u karijeri.

Dosad je imao priliku da upozna samo Kingsa Kangvu od fudbalera Zvezde, tako da dolazi u potpuno novu sredinu. A, pomenuo je i direktora Zvezdana Terzića i razgovor koji ga je prelomio da dođe u Srbiju.

- Nisam igrao ni sa jednim fudbalerom iz Crvene zvezde u istom timu. Igrao sam protiv Kingsa Kangve u Rusiji. Radi se o odličnom igraču. Pričao sam sa direktorom kluba Zvezdanom Terzićem, pored Marka Marina. Rekao mi je da pobedimo u Mančesteru kako bismo proslavili moj rođendan - sa osmehom je završio konferenciju Hvan.

