DELIJE OBEĆALE INVAZIJU U SUBOTU NA BANOVO BRDO: Crvena zvezda ima generalnu probu pred Mančester siti protiv Čukaričkog

Fudbaleri Crvene zvezde u subotu od 18.05 časova gostuju Čukaričkom, na stadionu na Banovom brdu.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Biće to prilika za trenera Baraka Bahara da šansu ukaže novajlijama Hvang In Bomu, Šerifu Endijaju, Naseru Đigi, ali i oporavljenom Aleksandru Kataiju. Ujedno, biće to i poslednja provera pred start Lige šampiona, pošto crveno-beli u utorak od 21.00 čas gostuju Mančester sitiju.

Navijači Crvene zvezde u velikom broju ispuniće stadion na Banovom brdu.

"U subotu igramo jako važnu utakmicu na Banovom brdu! Sigurno derbi kola, ekipa koja na svom terenu može da pomrsi konce svakome, dok nasuprot imamo našu ekipu od koje imamo maksimalna očekivanja ove godine. Utakmica se igra samo par dana pred prvu u Ligi šampiona, i to ni manje ni više pred Mančester siti. Ako je ikada navijanje i podrška imala smisla i uticaja na igrače i teren, to su ovakve utakmice gde treba da se izboriš za tri boda i da ih motivišeš za utakmicu koja sledi protiv kluba, koji svi znamo koliko je trenutno jak - poručuju navijači Crvene zvezde:

foto: www.crvenazvezdafk.com

- To možemo da uradimo tako što ćemo već jednom uspeti da napunimo celu tribinu na Banovom brdu! Ne kavez, ne pola tribine, nego celu! To kada se pretvori u broj ljudi, to su središnja dva sektora sa severa Marakane! Od početka ove sezone poseta na našem stadionu je petocifrena, tako da, ako je nekada to moglo da se uradi... Ovo je jedan od tih momenata!

Karte za utakmicu puštene su u prodaju u četvrtak, a biće ih i u petak na stadionu "Rajko Mitić" i koštaju 500 dinara. Takođe, sve karte moći će da se kupe i na blagajnama stadiona na Banovom brdu.

Kurir sport