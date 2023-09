NE ŽELIM DA VERUJEM DA GROBARI MOGU TAKO NEŠTO DA URADE! Natho se obratio navijačima i poslao im MOĆNU PORUKU: Možda ne razumem...

Fudbaler Partizana, Bibras Natho, govorio je o mogućnosti da njegov tim u večitom derbiju ostane bez podrške najvatrenijih navijača.

Crno-beli će protiv najvećeg rivala igrati kao domaćin 27. septembra u 9. kolu Super lige Srbije.

Natho je poručio da nije bitna činjenica da se njegov tim nalazi ispred večitog rivala, već da je bitno samo da dođu na prvo mesto.

- Ne volim iskreno kada ljudi potenciraju da smo ispred Zvezde jer to nije najvažnije. Najvažnije je da smo prvi na tabeli. Da, sa utakmicom koja je odložena možemo da delimo prvo mesto sa TSC-om i to je najvažnije. Nema potrebe da se bavimo drugim timovima, moramo da brinemo o sebi i kako da mi budemo bolji iz meča u meč, ako smo mi oni pravi verujte mi, bićemo prvi na kraju - rekao je Izralac za "Partizanov podkast".

Zbog aktuelnog bojkota protiv uprave kluba, Grobari ne dolaze na južnu tribinu stadiona u Humskoj, a Natho ističe da to ne sme da se dogodi i protiv Crvene zvezde.

- Pre svega, ne verujem da to može da se desi, možda grešim, možda ne poznajem situaciju dovoljno, ali po meni to ne sme da se desi. Mnoge stvari možeš da učiniš, ali da dozvoliš protivničkom timu u derbiju da ima prednost na tribinama to nije moguće, ne želim da verujem da tako nešto može da se dogodi. Verujem da će naši navijači ostaviti sve po strani bar na jednu utakmicu, derbi je derbi. Verujem da će naš stadion i dalje ostati naš, naša atmosfera, naš osećaj.

- Partizan je veći od bilo koga, od igrača, ljudi iz kluba, navijača. Moramo da zaboravimo sve zbog Partizana. Ako govorimo o derbiju, nemoguće je da na našem stadionu bude više ljudi u crvenom nego crno-belih, ne želim da verujem da to može da se desi. Možda ne razumem situaciju u potpunosti ali siguran sam da naši navijači to neće dozvoliti, siguran sam da će biti pun stadion crno-belih a mi ćemo se potruditi da nakon meča izađu sa osmehom - rekao je Natho.

