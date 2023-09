OVO NISTE ZNALI O OCU NEMANJE GUDELJA: Igrali jedan protiv drugog! Tajnu USPEHA CENJENI TRENER OTKRIO U DVE REČENICE

Nebojša Gudelj bio je jedan od najuspešnijih fudbalera, ali ga javnost poslednjih godina zna kao oca fudbalera Nemanje Gudelja i trenera.

Malo ko zna i to da su otac i sin igrali jedan protiv drugog. Nebojša je branio boje Nac Breda, dok je njegov naslednik igrao za Alkmar.

Iza Nebojše je niz velikih sportkih i trenerskih rezultata, a i naslednici Vanja, Dragiša i Nemanja idu njegovim stopama.

Nebojša Gudelj foto: NAC Breda

Nebojša je profesionalnu karijeru započeo Leotaru iz rodnog Trebinja od 1978 do 1991. godine. U leto 1991. godine je potpisao za FK Partizan. Debitovao je na prvoj takmičarskoj utakmici u sezoni (u kupu, protiv Igmana sa Ilidže) i status startera koji je dobio na tom meču, zadržao je sve tri godine koliko je proveo u Humskoj. Sa Partizanom je osvojio dve titule prvaka Jugoslavije (1993, 1994) kao i dva Kupa (1992. i 1994). Gudelj je za Partizan ukupno odigrao 212 utakmica (od toga 98 prvenstvenih, 26 u Kupu Jugoslavije i 1 u UEFA takmičenjima) i postigao 14 golova (8 prvenstvenih).

Nekada uspešan fudbaler, danas jednako uspešan kao trener foto: NAC Breda

Godine 1994- te prešao je klub u španskog prvoligaša Logronjes. Davne 1997. odlazi u NAC Bredu, gde je proveo narednih osam sezona Karijeru je završio u Sparti iz Roterdama, u sezoni 2005/06, zabeleživši, u svojoj 38. godini, čak 31 nastup.

Znanje stečeno bogatom kariejrom pretočio je na teren Nebojša Gudelj foto: NAC Breda

Od novembra 2012. pa do oktobra 2014. godine, bio je trener svog bivšeg kluba NAK Brede.

I karijerom trenera Gudelj može da se i te kako pohvali. Od 2006 do 2012. godine radio je kao glavni trener Nac Brede. 2013. godine je počeo da vodi prvi tim sve do 2018. godine. Od tada, pa dve godine kasnije je debitovao u Kini gde je bio direktor akademije. Uspehe koje je nizao kao trener svedoče igrači koje je zastupao.

Sa sinom Nemanjom ima posebnu relaciju foto: NAC Breda

U svojim intervjuima on je istakao značaj efikasne komunikacije kako u sportu tako i u životu i porodici.

- Posvećujem kako poslu tako i familiji vaznost efikasne komunikacije. Efikasna komunikacija ključ je svega! Okruženje s otvorenom komunikacijom dovodi do manje nesporazuma i veće transparentnosti. Poverenje drži sve na okupu. To je najvažniji sastojak efikasne komunikacije. To je temelj svih odnosa. Zašto je komunikacija toliko važna? Jednostavno rečeno: interna komunikacija pomaže okupiti i održati vašu organizaciju, familiju, porodicu.itd!

Fer plej je ključ uspha u porodici Gudelj i komunikacija foto: NAC Breda

Interna komunikacija je poput platforme na kojoj se svi trebaju osećati sigurno i slobodno postavljati pitanja i davati prijedloge. Ako ne osećamo da nas ne slušaju gde obično provodimo većinu sati u danu, možemo postati neverovatno frustrirani, brzo ljude videti u lošem svetlu i često krivo protumačiti situacije. To može dovesti do napetosti i nemotiviranih ljudi ili vođa kada se osećaju necijenjenima i nepoštivanjem - istakao je on.

Nebojša Gudelj foto: NAC Breda

Gudelj ima i jasnu viziju života: - Viziju zivota, pokušavam uvek preneti i na svom profesionalnom poslu! Nastaviti svojim procesom i putem i verovati u svoju viziju jer opasno je ići za tuđim tragovima jer ne znaš kuda vode, a pritom, kao i uvek, ostaviti svoj trag što bolje znaš! Naša deca su deca i uvek će biti deca i deca u sportu su i dalje samo to-deca! Kao i uviek, naša je odgovornost pomoći im da odrastaju sa željom za napretkom! Na sport treba gledati kao na mesto gde deca steču životne veštine koje će im pomoći da postanu pobednici u životu! Tek kada naučite što znači biti pobednik, možete prebaciti fokus s rezultata na proces, a glavni subjekt procesa su deca- smatra on.

Porodica mu je sve supruga Olivera i ćerka Vanja pored Nemanje i Dragiše najveća podrška foto: NAC Breda

Nebojša je oženjen suprugom Oliverom sa kojom ima troje dece: Nemanju, Dragišu i Vanju. Deca su takođe uspešni sportisti. najmlađa ćerka je teniserka. Ona je počela karijeru u teniskoj akademiji čuvene Kim Klajsters. Ona je devojčici davala brojne savete koje su joj pomogle na terenu gde se pokazalam kao veoma dominantna. Ima pobednički mentelitet i stečene radne navike, a poslednjih godina živi na relaciji Valensija, Turska i Holandija gde trenira i igra turnire.

Porodica Gudelj uz pomoć mnogobrojnih Srba koji žive u Andaluziji na jugu Španije učestvovao je u osnivanju srpske parohije u Španiji, o čemu je Kurir već pisao. Gudeljevi su pored sporta veoma aktivni kada je pomoć crkvi u pitanju. Zajedničkim snagama pokrenuli su parohiju Svetog Nektarija u Bredi u Holandiji. Nakon nekoliko godina oni su se preselili za Španiji i zajedno sa drugim uglednim Srbima pokrenuli ideju za osnivanje parohije u Andaluziji. Porodica su koja je voli Gospoda i rado se odazivaju crkvenim događajima.

Kurir.rs.

02:09 SUZE SU SAME KRENULE, NISAM MOGAO DA IH ZADRŽIM! Gudelj nije mogao da sakrije emocije: Cele godine... Prvo Dragiša, SADA BEBA