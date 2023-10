ANĆELOTI "UJEDA" I POSLE VELIKE POBEDE! Čuveni Italijan besan zbog penala i odluke kod GOLČINE za pamćenje (VIDEO)

Trener Real Madrida, Karlo Anćeloti, kritikovao je odluku sudija sa utakmice protiv Napolija u drugom kolu Lige šampiona.

Iako su Madriđani u spektakularnoj utakmici stigli do pobede rezultatom 3:2, iskusni Italijan nije bio zadovoljan zbog dosuđenog penala za Napoli na startu drugog poluvremena.

Domaćin je stigao do prednosti golom Ostigarda u 19. minutu nakon greške golmana, Kepe Arizabalage, ali Real je već do kraja prvog poluvremena uspeo da preokrene situaciju. Vinisijus je izjednačio u 27. minutu, a Džud Belingem majstorijom doneo prednost u 34. minutu.

U 54. minutu Zjelinski je izjednačio sa bele tačke nakon što je lopta pogodila Naća u ruku.

Sudija, Klemon Turpan, nije pokazao na belu tačku sve dok, na poziv iz VAR sobe, nije pregledao snimak.

- Teška utakmica, do poslednjeg minuta. Primili smo gol koji je mogao da se izbegne, ali smo onda počeli da stvaramo šanse. Potom su izjednačili iz vrlo diskutabilnog penala. Generalno se ovakvim penali ne dosuđuju u Ligi šampiona - smatra Anćeloti.

U nastavku meča u igru je umesto Tonija Krosa ušao Luka Modrić, a gol za pobedu "pao" je u 78. minutu.

Nakon fantastičnog poteza Federika Valverdea, njegovog prijema i strašnog šuta, lopta je pogodila prečku, zatim se odbila u golmana, Aleksa Mereta, a od njega u gol.

- Uvođenje Modrića u igru nam je omogućilo da više kontrolišemo loptu. Čini se apsurdnim što se onaj gol vodi kao autogol Mereta, jer je Valverde imao taj zapanjujuće dobar udarac, znamo da to može. On je izvanredan veznjak, koji među svojim kvalitetima ima i ovakav dalekometni šut. Nije važno koliko će golova postići ove sezone. Ono što iznenađuje kod Belingema je to što ima samo 20 godina. Ima mnogo kvaliteta, ali i neverovatnu zrelost i karakter za svoje godine. To je ono što je zaista iznenađujuće.

