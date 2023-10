"IGRAŠ KOD KUĆE I TAKO PRIČAŠ?! TO NE MOŽE!" Bivšem reprezentativcu Srbije ZASMETALA izjava Zvezdinog asa!

Bivšem reprezentativcu naše zemlje Zdravku Kuzmanoviću nije se svidela izjava fudbalera Crvene zvezde Mirka Ivanića, koji je nakon remija sa Jang Bojsom u Ligi šampiona istakao da su crveno-beli u poslednjih 10 minuta meča pokazali da su želeli pobedu na ovom meču.

"Želeli smo pobedu, pokazali smo kako smo odigrali poslednjih deset minuta, hteli smo tri boda. Pošto smo gubili, kao možemo da budemo zadovoljni zbog gola u 88. minutu, ali da nam je neko ponudio ne bismo prihvatili", rakao je Ivanić.

foto: Profimedia

Kuzmanović, koji je bio stručni konsultant na "Areni" smatra da je normalno to što je Zvezda bila opasna u finišu meča jer je bila u rezultatskom zaostatku.

"Igraš kući i pričaš na kraju utakmice o zadnjih deset minuta? To ne može da bude. Gubiš 2:1 i normalno je da rizikuješ da se vratiš i rizikuješ, zato je izgledalo tih 10 minuta. Niko ne priča o tom ogromnom padu od 45. do 60. Vodiš na poluvremenu, imaš samopouzdanje i ti primaš dva gola i moraš da se vadiš, da praviš ofanzivne izjave... To mi malo smeta kod ove utakmice kod Zvezde, nije bilo konstantno. Tad je kasno tih poslednjih deset minuta, to mora kad već vodiš 1:0", rekao je Kuzmanović koji je očekivao pobedu crveno-belih na ovom meču.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir sport/Mondo