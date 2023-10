RODIO SE U SRBIJI, A SADA ĆE IGRATI PROTIV NJE: Obradovao me poziv Crne Gore, sanjao sam ga! Beograđanin bi da saplete PIKSIJA!

Rođeni Beograđanin i državljanin Srbije Slobodan Rubežić odlučio je da igra za fudbalsku reprezentaciju Crne Gore.

foto: Jane Barlow / PA Images / Profimedia

Defanzivac koji trenutno igra u Škotskoj u Aberdini, prošle sezone nosio je dres Novog Pazara, a fudbalski je stasao u Vojvodini i Čukaričkom. Kršni 194 centimetra visoki štoper Slobodan Rubežić (23), ubeđen je da je sa Crnom Gorom napravio odličan izbor.

Debitovaće za Crnu Goru protiv Srbije, zemlje u kojoj je rođen i koja ga je napravila fudbalerom. Biće to 17. oktobra na Marakani u kvalfikacijama za Evropsko prvenstvo.

- Neće mi biti čudno zbog takve situacije. Iskreno, zato što je to sve sport i to je nešto što je normalno. Može samo da mi bude lepo da sa svojim nacionalnim timom dođem i predstavim ga u najboljem mogućem svetlu - rekao je Rubežić za podgoričke “Vijesti”, a na pitanje da li je poziv Crne Gore bio iznenađenje je otkrio:

foto: Starsport/Srđan Stevanović

- Da, pozitivno. To je nešto što svako sanja kad počne da se bavi fudbalom. Bio sam u kontaktu sa selektorom, koji me je pratio još od Novog Pazara. Mnogo sam srećan što sam dobio poziv za reprezentaciju Crne Gore, to je nešto posebno. Daću uvek sve od sebe. Posebno je kada se daješ za nacionalni tim, tada se daješ najviše. Moja želja je bila da igram za Crnu Goru i sve ću od sebe dati da doprinesem dobrim rezultatima i uspesima.

Porodične veze vežu Slobodana Rubežića sa Crnom Gorom.

- U Nikšiću mi je rođena majka i njena cela porodica, tako da mi je Nikšić uvek u srcu. To je mesto koje je obeležilo moje detinjstvo - zaključio je Rubežić.

Mađarska i Srbija sa 10 bodova su na prve dve pozicije u Grupi G u kvalifkacijama za Evropsko prvenstvo. Crna Gora je treća sa osam bodova. U prvom meču između Srbije i Crne Gore, slavili su Orlovi u Podgorici rezultatom 2:0.

Kurir sport/Vijesti