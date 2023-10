LAZETIĆ POSLE REMIJA SA OLIMPIJAKOSOM IMAO ZANIMLJIVU PORUKU: Za sve one koji su se brinuli da ćemo se brukati...

Fudbaleri TSC-a odigrali su u Bačkoj Topoli nerešeno 2:2 protiv Olimpijakosa, u utakmici drugog kola Grupe A u Ligi Evropa.

Olimpijakos je poveo golom Jorgosa Masurasa u 17. minutu, a prednost je udvostručio Danijel Podens u 57. Ekipa iz Bačke Topole smanjila je zaostatak golom koji je Ifet Đakovac postigao u 63. minutu, a bod je osvojila pogotkom Miloša Pantovića u 90. minutu.

- Od primljenog gola. To je bila barijera, respekt prema Olimpijakosu. Bili smo stegnuti, promenili smo raspored onda i ofanzivno i defanzivno, to nam je donelo benefit. Rekao sam igračima u svlačionici da osećam da će biti dobro. Pokušavali smo i pokušavali i eto, velika stvar. Da kažem da TSC nije zadovoljan bodom protiv Olimpijakosa, eto... Nismo hteli da kažemo da nam je uteha dosta, nego smo uzeli nešto. Evo za srpski fudbal je veliki uspeh, za one sve koji su se brinuli da ćemo se brukati. Uzeli smo jedan bod i potrudičemo se da uzmemo još - kazao je Žarko Lazetić za "Arena Sport", a onda nastavio o samom kraju susreta kada je TSC i poravnao.

foto: Starsport©

- Dobro su ušli svi, treba se adaptirati na utakmicu. Pantović nije počeo utakmicu jer je u Lučanima igrao 90 minuta. Pokazao je da je veliko pojačanje, evo sada je dao gol i sigurno ćemo to značiti za nastavak - zaključio je Lazetić.

U sledećem kolu 26. oktobra TSC će dočekati Frajburg, a Olimpijakos će u Atini igrati protiv Vest Hema.

