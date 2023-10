DODIKOVA ĆERKA NA UDARU NAVIJAČA IZ BOSNE ZBOG RONALDA Brutalno im odgovorila: Da vam nije Srba...

Fudbalska reprezentacija Portugala gostuje večeras Bosni i Hercegovini u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Sa nacionalnom selekcijom je stigao i Kristijano Ronaldo, pa je to bila lepa prilika da se mnogi uslikaju sa jednim od najboljih fudbalera svih vremena. Tako su se sa slavnim fudbalerom slikala deca Miralema Pjanića i Edina Džeke, ali i deca Gorice Dodik, ćerke predsednika Republike Srpske Milorada Dodika i rođaka predsednika Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vice Zeljkovića.

No, navijači iz Federacije BiH nisu mogli bez političkih provokacija da komentarišu fotografiju.

"Ne bi ga videla da nisi u Federaciji. za koga navijaš? Iskreno od srca, ne ljutimo se", upitao je jedan od pratilaca na Instagramu.

Usledio je odgovor Gorice Dodik.

"Ne bi on došao da vam Srbin nije na čelu saveza, a i selektor vam je Srbin. A ja navijam za Srbiju", poručila je ćerka Milorada Dodika.

Na tu poruku je dobila brojne uvrede i pretnje, koje je objavila na Instagramu, a zatim i poručila.

"Od sada, pa nadalje i ubuduće na blok idu odmah svi koji mi bilo kakve komentare ostave, da li ispod slike ili u inbox, a koji se odnose na 'suživot' naroda u BiH. Ne zanima me šta mislite isto kao što ni vas ne treba da zanima moje mišljenje u vezi toga. Ne mrzim nikoga niti gledam ko se kako zove, ali na svoje ne dam i nemojte me čačkati. Uživajte u toj količini mržnje koje imate u sebi u izobilju ako vam to predstavlja toliko zadovoljstvo, ali ego šiljite na nekome drugom. Prijatno!"

foto: Screenshot

