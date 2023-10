KUP SRBIJE - Lazetić pred okršaj sa Smederevom: Pred nama su veliki izazovi!

Trener fudbalera TSC-a Žarko Lazetić rekao je danas da je Smederevo ozbiljan tim i da će predstojeća utakmica u Kupu Srbije "biti otvorena za bilo koji ishod" i dodao da je taj meč samo prvi u nizu velikih izazova koji očekuju njegovu ekipu.

"Prošle godine smo protiv Loznice jedva izvukli živu glavu u prvoj kup utakmici i sigurno je da će protivnik rasterećen uloge favorita i u dobrom momentu u kome se nalazi biti spreman za nas", rekao je Lazetić, prenosi klub.

"Kompaktni su, dobro se brane i disciplinovani su. Imaju dosta iskusnih igrača, supeligaša, tako da će meč biti otvoren za bilo koji ishod i videćemo kako ćemo se snaći", dodao je on.

Fudbaleri TSC-a sutra gostuju ekipi Smedereva, u utakmici šesnaestine finala Kupa Srbije.

"Po onome što smo videli čini se da je teren u Smederevu loš, a to će dodatno da izjednači kvalitet, jer na takvom terenu nije bitno ko je kakav igrač, već ko će kako da dobija duele. Na nama je da se adaptiramo i pronađemo način da odigramo najbolje što umemo i probamo da prođemo dalje", naveo je Lazetić.

"Smederevo je ozbiljan tim u svojoj ligi, koja je prilično izjednačena. Primaju i daju malo golova, ali utakmice rešavaju u svoju korist. Od OFK Beograda su po meni izgubili potpuno nezasluženo i sve u svemu ekipa su za respekt", dodao je trener TSC-a.

Lazetić je naglasio da je Kup već treće takmičenje u kome TSC učestvuje ove sezone, tako da će u narednih nedelju dana imati tri utakmice u tri različita takmičenja.

"Prvo ide Kup u sredu, pa prvenstvo u subotu i potom, u četvrtak Liga Evrope. To je veliki izazov za nas i biće sjajno iskustvo. Naravno to je ritam koji smo želeli i za koji smo radili. Pred nama je osam važnih utakmica u tri nedelje, ali za igraće je to posebno uživanje", rekao je Lazetić.

Trener TSC-a je naglasio da je što je zdravstveno stanje igrača odlično i dodao da je ekipa analizirala početak sezone i pokušala da popravi ono što je delovalo loše.

"Momci su se pripremili i sada nam ostaje teži deo, da sve to prenesemo na teren i ostvarujemo rezultate koje želimo, ne samo u Smederevu, već u ostalim mečevima koji dolaze a koji su svaki na svoj način poput derbija. Biće izazovno, pred nama su ekipe sa vrha tabele i Evrope", zaključio je Lazetić.

Utakmica šesnaestine finala Kupa Srbije između Smedereva i TSC-a na programu je sutra od 14.00 na stadionu "Tvrđava" u Smederevu.

Beta