"PIKSI JE KONAČNO POČEO DA PRIČA U PRVOM LICU MNOŽINE" Ranko Stojić analizirao igru Srbije, pa dao PRIJATELJSKI SAVET selektoru

Pobedom nad Crnom Gorom reprezentacija Srbije došla je nadomak plasmana na Evropsko prvenstvo.

Fudbaleri Srbije savladali su Crnu Goru rezultatom 3:1 u pretposlednjem kolu kvalifikacionog ciklusa za EURO i u narednom duelu protiv Bugarske u novembru biće im dovoljan i remi da overe vizu za Nemačku.

Nakon izuzetno važnog trijumfa na stadionu "Rajko Mitić" selektor naše reprezentacije najpre je čestitao igračima na igri, ogromnom zalaganju i karakteru, što se posebno dopalo stručnom konsultantu "TV Arena " Ranku Stojiću.

"Meni se svideo prvi deo izjave, konačno je počeo da priča u prvom licu množine. To znači da je stavio igrače u prvi plan i moj prijateljski savet mu je da to što česte čini. Igrači su ti koji su najvažniji, pogotovo kada se igra na svaka tri dana. On ima izuzetnu komunikaciju sa njima i ovo što je sada počeo je bolje nego neke ranije stvari, važno je isticati njih", poručio je Stojić.

Bivši golman prokomentarisao je i reakciju publike, koja je nakon lošije igre u prvom poluvremenu zvižducima ispratila igrače u svlačionicu.

"Treba razumeti zvižduke. Kada igrate na svom terenu, treba da imate dominaciju, a nismo bili ubedljivi prvo poluvreme. Mislim da se definitivno potvrdilo da nam sistem 3-4-2-1 najviše odgovara, sa Tadićem i Sergejem iza Mitrovića, ubeđen sam da bi postavka trebala da bude u odnosu na tu trojku. Ceo ostatak tima mora da se koncipira u svrsi ove trojice napred", kaže Stojić.

Na pitanje ima li mesta za Vlahovića u startnoj postavi, Stojić je odgovorio:

"Biće malo utakmica gde Mitrović i Vlahović igraju za jedno. Ova reprezentacija mora da ima bar trojicu u sredini terena. Vlahović i Mitrović mogu da se smenjuju, jedan 60 minuta, drugi 30... Tek ako je negativan rezulta da ih upari. Protiv težih ekipa ne mogu zajedno da igraju, što smo već videli. Ništa ne vredi individualni kvalitet kada se prave greške kao kod gola Crne Gore. To su stvari koje treba da se analiziraju i ne smeju da nam se događaju na Evropskom prvenstvu", zaključio je Stojić.

