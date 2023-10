"PRETE MI SMRĆU I PSUJU MAJKU": Isplivali DETALJI HAOSA iz Pireja! Doktor na meti NAVIJAČA, pojavio se SNIMAK koji SVE OTKRIVA!

Najveći grčki derbi između Olimpijakosa i Panatinaikosa prekinut je u 53. minutu pri rezultatu 1:1.

Gosti su vodili do pomenutog trenutka u kom je Olimpijakos stigao do izjednačenja što je bio povod za početak velikog slavlja. U trenutku proslave, sa tribina je na teren pala i petarda, a rezervista Panatinaikosa Huankar požalio se na probleme jer je ona eksplodirala u njegovoj neposrednoj blizini.

Poslao je glavni sudija ovog meča timove u svlačionicu, a oni se na teren nisu vraćali i to na inicijativu Panatinaikosa.

Huankaru je navodno bilo veoma loše, a posle papira koji je potpisao i doktor sa ovog meča susret je suspendovan. Tada je krenuo novi haos jer su u javnosti počele da se pojavljuju slike pomenutog doktora sa Evangelosom Marinakisom, vlasnikom Olimpijakosa, ali i druge, gde on oko vrata ima šal Panatinaikosa.

"Ο γιατρός, ο οποίος, δεν τον έχουμε ξαναδεί ποτέ, εγώ προσωπικά δεν τον έχω ξαναδεί τον άνθρωπο, τον είδα πρώτη φορά τώρα κάτω"#paofc #Panathinaikos #OLYPAO #SuperLeague pic.twitter.com/UjtsQF9Pml — Papado☘️08 (@papado1908) October 22, 2023

- Bio sam razočaran jer od trenutka kada je doktor kog nikada ranije nismo videli, kog ja lično nikada ranije nisam video, kaže: "Uradio sam mu testove u ušima, očima i klinička slika mu je dobra i zadovoljavajuća, mislim da bi meč trebalo da se nastavi" - počeo je prvi čovek Olimpijakosa Marinakis da objašnjava situaciju:

- Takođe, govorimo o igraču koji se zagrevao, nije igrao i mogao je 99 odsto da ne igra, jer je ovo pozicija na kojoj ne menjate levog beka osim ako nema povrede. Danas imam dva razloga da budem razočaran, i kao predsednik Olimpijakosa i kao predsednik Super lige. Opet vam kažem, to nas vraća unazad, to je loš presedan, koji je danas započeo Panatinaikos na stadionu Karaiskakis. Tri sata koliko sam bio dole pokušavao sam na sve načine da nas smirim. Odjednom doktor kaže: "Gospodine Marinakis, evo dobijam poruke u kojima psuju moju majku i šalju mi preteće poruke kada je u pitanju život."

ΜΑΖΕΦΤΕ ΤΟ ΒΟΥΤΗΧΤΗ ΣΑΣ ΚΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ...3-0 ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ, ΚΟΥΝΕΛΙΑ ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ ! 🐰🐰🐰 pic.twitter.com/pB1Sy106zb — Άρης Παπαδόπουλος (@arispap007) October 22, 2023

Zatim je izneo još detalja.

- Igračima Olimpijakosa sam rekao: "Momci, budite spremni da nastavimo utakmicu, dobro nam ide, dali smo gol i odatle verujem da ćemo dobiti meč, igraćemo čvrsto i ispravno i pobedićemo." I svi igrači su želeli , čak su i igrači Panatinaikosa želeli da nastave meč, jer su želela deca da uživaju, bio je to veliki derbi i kao što ste videli bio je derbi koji je imao faze i svi smo želeli da se ovaj derbi završi - otkrio je on, pa dodao:

- Osim onoga što je sudija napisao u zapisniku da je Panatinaikos napustio meč, imali smo fotografije doktora kako od prvog trenutka nosi šal Panatinaikosa na terenu. Sada to pričamo, nema naših navijača, i nije bilo potrebe, nismo ništa rekli, a ja to govorim sada, u ovom trenutku, prvi put. Nisam to pokazao doktoru. Moramo da smirimo ljude, a još nešto vam pričamo i ovo ćete videti narednih dana, petarda o kojoj pričamo, bila je daleko od igrača koji su se zagrevali i bilo je bilo je mnogo igrača koji su se zagrevali i bilo je igrača koji su bili bliži od ovog broja tri iz Panatinaikosa. Ali rekao sam vam da nemaju svi istu osetljivost u ušima, to je realnost. Ali nemojte žuriti jer ima elemenata koji će nas prijatno iznenaditi.

U međuvremenu pojavio se i snimak koji sve otkriva - petarda je eksplodirala na terenu, ali daleko od Huankara, te je vrlo verovatno da je on mogao da nastavi meč.

Veliko je pitanje šta će biti sa ovom utakmicom i više informacija biće poznato u danima pred nama.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

