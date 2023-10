ODLIČNA ZVEZDA PALA U LAJPCIGU: Crveno-beli OZBILJNO NAMUČILI Nemce, PRETILI i na kraju izgubili uz veliku podršku Delija

Fudbaleri Crvene zvezde doživeli su drugi poraz u Ligi šampiona, ali nisu razočarali protiv Lajpciga.

Domaćin je slavio rezultatom 3:1, golovima Rauma, Simonsa i Olma dok je jedini gol za prvaka Srbije dao Marko Stamenić.

Lajcpig - Crvena zvezda 3:1 (1:0) Stadion: Red bul arena (42.000) Strelci: Raum 13, Simons 59, Olmo 75 - Stamenić 70 Sudija: Hoze Marija Sančez (Španija)

Nije razočarala Zvezda u prvih 45 minuta. Prva je zapretila preko Hvana.

Nažalost, ponovo su crveno-beli častili protivnika za gol praveći greške neoprostive za Ligu šampiona. Mirko Ivanić izgubio je loptu u prvoj trećini terena, a Lajpcig je brzim pasom preko nekoliko igrača ostavio Rauma samog kao duha, jer je Mijailović nepotrebno ušao u sredinu i gol je bila stvar rutine.

Nemci su poveli u 13.minutu. Posle minusa Zvezda nije pala, okuražila se i napala protivnika koji je bio nesiguran i praktično se nudio prvaku Srbije.

Nažalost, penal koji je svirao Sančez u 29.minutu poništio je VAR, međutim to nije obeshrabrilo crveno-bele. Navalili su na Lajpcig koji je bio u nokdaunu. Ali, avaj, Zvezda nema završnicu. Iz nekoliko prilika nisu uspeli da stignu do gola, a napadač Endijaj još jednom se igrao sa živcima navijača pokazujući konstantnu neefikasnost, ali i nespremnost koja je došla do izražaja.

Napala je Zvezda Lajpcig u drugom delu, hrabro i odvažno. Ulazak Bukarija doneo je energiju i preko potrebnu kuraž, ali nažalost opet je falila završnica. Lajpcig je bio na konopcima, a onda na individualni kvalitet Simonsa duplira prednost u 59.minutu. Prava golčina za TV špice.

Bahar tada u igru uvodi tri Zvezdina klinca Lučića, Mijatovića i Nedeljkovića. Crveno-beli nastavljaju sa atacima i posle šuta Dragovića, Stamenić bukvalno zakucava loptu u mrežu za delirijum na tribinama.

Briljira Glazer, a onda Roze uvodi Olma i Šeška, gde Španac posle jedne gužve postiže gol u 84.minutu za 3:1.

Zvezda do kraja pogađa stativu preko Nedeljkovića, a Katai ne uspeva da iz jedne idealne prilike pogodi mrežu. Šteta, nije Zvezda bila u podređenom položaju, a za dve nedelje kad stigne Lajpcig u Beograd biće to lepa prilika za revanš.

Tok meča:

Drugo poluvreme:

94. minut - Kraj utakmice!

90. minut - Propala kontra Zvezde

Bukari je sa loptom pretrčao veliki deo terena, imao je na jednoj strani Kataija, na drugoj Lučića. Poslao je pas ka Zvezdinoj desetki, ali Kataijev pokušaj da pošalje loptu ka mlađem saigraču nije prošao.

86. minut - Stativa Nedeljkovića

I opet sreća za nemački tim. Mladi defanzivac Crvene zvezde je pogodio stativu.

84. minut - GOOOL!

Dani Olmo je strelac trećeg gola za Lajpcig. Imali su domaći fudbaleri puno sreće posle kornera. Lopta se puno odbijala, pogodila i prečku, a onda pala na noge Špancu. Šteta.

81. minut - Katai na terenu

Poslao je Bahar na teren miljenika navijača Crvene zvezde. Na klupu je prešao Stamenić.

Ubrzo nakon toga Baumgartner je glavom šutirao posle kornera, a lopta je završila pored gola.

76. minut - Dragović fantastičan

Kapiten Crvene zvezde ima odlično veče. Nakon što je posle njegovog udarca Zvezda stigla do gola, još jednom je, po ko zna koji put odlično reagovao pred golom svog tima.

70. minut - GOOOL!

Stamenić je strelac gola za Zvezdu!

Lopta se odbila od defanzivca Lajpciga nakon udarca Dragovića sa ivice kaznenog prostora. Stigla je do Marka Stamenića koji se odlično snašao i doneo veliku radost Zvezdinim navijačima.

67. minut - Opet odličan Izraelac

Šutirao je Simons po zemlji, a Glazer se "ispružio" koliko je mogao i sprečio novi pogodak.

65. minut - Zvezdini "klinci" na terenu

Umesto Rodića, Endijaja i Mitrovića na terenu su Nedeljković, Mijatović i Lučić.

64. minut - Zvezda je pala, Glazer sprečio treći gol

Krizni trenuci crveno-belih posle pogotka Lajpciga. Odigrali su fantastičnih 15 minuta, a posle pogotka Holanđanina domaći tim ima inicijativu.

Glazer je odlično reagovao posle novog udarca sa distance, a onda i posle pokušaja Opende iz slobodnog udarca.

59. minut - GOOOL!

Ćavi Simons je strelac drugog gola za Lajcpig.

Crvena zvezda je kažnjena za promašaj na najsuroviji način. Simons je šutirao fantastično iz velike udaljenosti od gola i pogodio je gornji ugao Glazerovog gola.

56. minut - Velika prilika za Zvezdu

Endijaj je poslao loptu na desnu stranu u kaznenom prostoru, tamo je bio Mijailović čiji je udarac izblokiran. Lopta je nakon odbitka stigla do Bukarija, a nakon njegovog udarca prošla je pored gola.

Šerif Endijaj je uklizao, ali nije uspeo da dohvati loptu. Dosuđen je zbog te situacije odsajd, međutim, da je bilo potrebe "radio" bi VAR.

55. minut - Bukari i Mitrović sa distance

Pokušavaju da priđu golu rivala Baharovi igrači, a ne "plaše" se ni da upute udarac iz daljine.

53. minut - Odlična igra gostiju

Crvena zvezda je bolji tim na startu prvog poluvremena. Agresivni su fudbaleri srpskog predstavnika, uspevaju lakše da dođu do lopte u odnosu na dobar deo prvog poluvremena.

Fali još uvek prava prilika.

49. minut - Dobar napad Zvezde

Mijailović je na kraju akcije poslao brzu loptu ka golu rivala, ali ona nije stigla do saigrača.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme!

Prvi su loptu u posedu imali fudbaleri Crvene zvezde. Na terenu je od starta drugog dela Usman Bukari umesto Pitera Olajinke.

I drugi Zvezdin fudbaler veznog reda, Hvang, dobio je žuti karton.

Prvo poluvreme:

49. minut - Kraj prvog poluvremena

Odbranom Glazera stavljena je tačka na prvi deo igre.

Odličan ritam igre koji je u prvom delu poluvremena aspolutno diktirao Lajpcig. Nemački tim je lako dolazio do šesnaesterca crveno-belih, najčešće centaršutevima sa leve strane.

Nakon pogotka u 13. minutu, gosti su se polako, ali sigurno oslobađali pritiska, a u završnicu poluvremena bili su opasniji tim. I pored poništenog penala za Zvezdu nakon intervencije iz VAR sobe Zvezda je mogla do pogotka, ali je na odmor ipak otišla sa minimalnim zaostatkom.

45. minut - Tri minuta nadoknade

Zbog svih dešavanja prvi deo igre produžen je za najmanje tri minuta igre.

40. minut - Odlični trenuci Zvezde

Otvorio se put Endijaju, krenuo je ka kaznenom prostoru protivnikja, ali kao da je ostao bez snage da završi trk i namesti se na udarac. Stigao ga je protivnik, nakon čega je centarfor završio na zemlji.

Ubrzo nakon toga je Stefan Mitrović šutirao sa distance preko gola.

38. minuta - Šteta

Šerif Endijaj je pokušao da pošalje loptu ka Olajinki, ali ona nije prošla pored defanzivca Lajcpiga. Da jeste, brzonogi Nigerijac bi išao sam ka golu rivala.

35. minut - Žuti karton za Stamenića

Defanzivni vezista je startovao na loptu, ali se Simons postavio ispred nje. Oboren je, a španski sudija je odlučio da pokaže žuti karton fudbaleru Zvezde.

33. minut - Bolji minuti crveno-belih

Definitivno se Zvezda oslobodila pritiska nemačkog tima. Ivanić je povukao kontru za svoj tim, stigao do kaznenog prostora rivala, ali ga niko od saigrača nije na pravi način ispratio.

28. minut - VAR poništio penal za Zvezdu!

Olajinka je oboren u kaznenom prostoru. Sančez je pokazao na belu tačku, ali je nakon poziva iz VAR sobe pogledao snimak i odlučio da poništi odluku.

Henrihs jeste imao kontakt sa fudbalerom Zvezde, ali je prethodno stigao do lopte.

22. minut - Prva šansa za Zvezdu

Ivanić se iznenada našao pred golom Lajcpiga nakon što se lopta srećno odbila ka njemu. Blasvih je dobro reagovao, a lopta se odbila u korner.

Nakon centaršuta Hvanga, Rodić je glavom poslao loptu ka golu, ali je odličan bio golman domaćeg tima.

20. minut - Potpuna kontrola Lajpciga

Nemački tim je u prvom delu prvog poluvremena pokazao da je opravdano pre početka utakmice imao ulogu velikog favorita.

17. minut - Strašne intervencije Glazera

Odbranio je Izraelac udarac Polsena i loptu odbio u korner, a onda je posle udarca iz ugla fenomenalno reagovao.

13. minut - GOOOL!

Lajpcig je stigao do prednosti. Raum je strelac gola za domaćina. Ćavi SImons je imao ulogu asistenta, loptu je prosledio na levu stranu gde je potpuno sam bio bek njegovog tima.

10. minut - Prvi korner na utakmici

Centaršutevima sa leve strane Lajpcig pokušava da bude opasan, nakon još jednog centaršuta, lopta je završila u korner. Posle prvog udarca iz ugla došlo je do sudara glavama Rodića i Simakana, obojica su završila na travi, ali ubrzo su ustali i meč je nastavljen posle nešto kraće pauze.

7. minut - Điga promašio loptu

Defanzivac crveno-belih Naser Điga napravio je veliki kiks, pošto je pred svojim golom promašio loptu nakon centaršuta sa leve strane. Srećom po Zvezdu, Openda je šutirao loše i lopta je otišla visoko preko gola.

3. minut - Snažan udarac Hvanga

Reprezentativac Južne Koreje je šutirao sa distance. Lopta je velikom brzinom prošla pored gola domaćeg tima.

1. minut - Počela je utakmica! Prvi napad je imao Lajpcig.

SASTAVI:

LAJPCIG: Blasvih - Henrihs, Simakan, Lukeba, Raum - Šlager, Kampl - Forsberg, Simons - Openda, Poulsen. Trener: Marko Roze.

CRVENA ZVEZDA: Glazer - Điga, Dragović, Rodić - Mijailović, Stamenić, Hvang, Mitrović - Olajinka, Ivanić - Endijaj. Trener: Barak Bahar.

Uoči meča:

- Navijači Lajpciga i Crvene zvezde u glas su pevali čuveni fudbalski hit:

- Fantastične scene u Lajpcigu, domaćin je preko razglasa pustio himnu Crvene zvezde, što je oduševilo Delije:

- Bahar je govorio o utakmici, neposredno pred njen početak:

- Delije su spremne za utakmicu! Na Red bul areni će ih biti preko 3.000.

Beogradski klub je evidentno u krizi igre, što se najbolje videlo za vikend protiv Javora, kada je izvojevana pobeda, ali uz Tantalove muke. Crveno-beli se nalaze na teškom ispitu u Nemačkoj, jer Lajpcig sa sastavom kojim raspolaže trener Marko Roze predstavlja izrazitog favorita.

Pomenute muke iz meča sa ivanjičkim klubom čekaju izabranike Baraka Bahara i na Red bul areni, ali raduje činjenica da je Zvezda iz te loše igre i krize rezultata u prvenstvu izašla na megdan prvaku Evrope Mančester sitiju i pružila dostojan otpor.

foto: Ian Stephen/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nemac na klupi "bikova" jako dobro poznaje našeg predstavnika, jer je pre pet godina vodio "mlađeg brata" kompanije Red bul, austrijski Salcburg. Treba očekivati da će biti silno motivisan da se revanšira beogradskom klubu za neverovatan preokret koji su tada režirali El Fardu Ben i kompanija i da izvede najjači mogući sastav.

Ni Lajpcig, kao ni Zvezda, nije u nekoj fantastičnoj formi u prvenstvu, za vikend su pobedili Darmštat na gostovanju (3:1), ali nisu briljirali. Osvajanje tri boda minulog vikenda je prva prvenstvena pobeda u poslednjih mesec dana, što govori da se s Nemcima može igrati. Našem klubu najveća opasnost preti od napadačke četvorke, jer Marko Roze forsira formaciju 4-2-4, koja se u defanzivi transformiše u 4-4-2. Udarne igle i prve napadačke violine predstavljaju Ćavi Simons i Lois Openda, letošnja pojačanja iz PSV i Lansa.

Uz njih dvojicu, napadačku četvorku dopunjuju prekaljeni Emil Forsberg i verovatno nova zlatna koka Bendžamin Šeško, koji je veliki potencijal.

Kada je reč o crveno-belima, stručni štab i navijače je obradovala vest da su i Osman Bukari i Hvan In Bom otputovali sa ekipom u Nemačku i verovatno će biti spremni za duel sa osvajačem Superkupa Nemačke. Srpskog predstavnika očekuje težak meč, ali uz pametnu igru i malo sreće ništa nije nemoguće.

- Motivacija se u Zvezdi ne dovodi u pitanje. Idemo na megdan odličnoj ekipi, jednoj od najboljih u Nemačkoj. Mislim da se malo i potcenjuju u Srbiji, ali su izuzetno brzi, transformišu se vrhunski iz odbrane u napad. Neće biti lako, ali tako je u Ligi šampiona - kaže Stefan Mitrović i dodaje:

- Izuzetno su brzi, imaju sjajne individualce koji jednim potezom mogu da reše utakmicu. Mnogo dobrih igrača, zaista, i od svakog preti opasnost na određen način. Priliku vidim u našoj disciplini. Moramo da budemo pametniji od njih na terenu i da ih uvedemo u naš ritam. U tom slučaju možemo do pozitivnog rezultata.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Odnos s nemačkim klubovima: Nemci vode sa 16:14, uz pet remija

Zanimljivo je da će ovo biti 36. meč Crvene zvezde protiv nekog nemačkog kluba. Odnos pobeda i poraza je blago na strani bundesligaša - 16:14 uz pet remija. Prvi put crveno-beli su gostovali u Nemačkoj u sezoni 1969/70, kada su poraženi od Forverca.

Najčuveniji su svakako dueli s Bajernom iz Minhena u sezoni 1991/92, kada je Zvezda trasirala put do finala i čuvenog Barija. Poslednji put beogradski klub je gostovao Hofenhajmu u sezoni 2020/21, kada je poražen 2:0.

Grupa G Lajpcig - C. zvezda 21.00 Jang bojs - Mančester s. 21.00 Mančester s. 2 0 0 6:2 6 Lajpcig 1 0 1 4:4 3 Jang bojs 0 1 1 3:5 1 C. zvezda 0 1 1 3:5 1

Kurir sport

