ČARAPANI ŽELE DA ZALJULJAJU JAVOR! Napredak gostuje u Ivanjici!

Napredak u petak od 18 časova gostuje Javoru u Ivanjici. Posle smene Dragana Perišića Čarapane će predvoditi sportski direktor Mladen Dodić, inače bivši šef stručnog štaba domaćina.

- Činjenica je da Javor odlično poznajem. Najveća snaga Javora je što je zadržao maltene kompletnu ekipu iz prošle godine. U finišu prelaznog roka u Vojvodinu je otišao Kembel, ali su angažovali nekoliko kvalitetnih igrača i na taj način podigli kvalitet i povećali roster. Rezultati govore da su u formi, dobro igraju, efikasni su, da imaju dobar ofanzivni potencijal pokazali su protiv Crvene zvezde. U Ivanjici, to je jedna izuzetno takmičarska ekipa, koja igra na rezultat i zaista nas očekuje težak posao. Zbog toga moramo da pokažemo taktičku disciplinu, posvećenost igri i rezultatu. Jer, na kraju se samo rezultat pamti, a cilj nam je da u Ivanjici postignemo pozitivan rezultat To ne možemo bez podizanja kvaliteta igre u svim fazama. Govorio sam i u prethodnom periodu, verujem da ova ekipa može i mora bolje. Rezultati nisu na nivou ambicija i očekivanja navijača i na nama je, svima u Klubu i igračima na terenu, svima koji smo u ekspediciji za Ivanjicu i ono što nas u narednom periodu očekuje sa novim šefom, da podignemo kvalitet igre i popravimo rezultate i stanje na tabeli, jer ova ekipa to može - istakao je sportski direktor i VD šefa stručnog štaba Mladen Dodić.

Napredak ima ozbiljne kadrovske probleme pred ovu važnu utakmicu. Mršić ima parne kartone, Sadiković, Nikola Marinković i Pejčić su povređeni, a Marko Bojović je bolestan. Dodić kaže da je optimista, a kao pozitivan primer pomenuo je borbenog beka Nikolu Vukajlovića:

- Forma je prolazna i relativna, ali odnos prema dresu, grbu na njemu, nikada ne sme da bude sporan. Nije Nikola usamljen primer, ali to nikad ne sme da se dovodi u pitanje kod svih.

Očekuje se da će kriza biti lakše prebrođena uz prelazno rešenje u vidu privremenog stručnog štaba na čelu sa Dodićem, koji odlično poznaje ekipu…

Čarapani se uzdaju u sebe i veruju da će prebroditi krizu u kojoj se nalaze i da će krenuti na više sa pretposlednjeg mesta superligaške table.

- Moram prvo da se zahvalim sportskom direktoru, sada i šefu stručnog štaba Dodiću na lepim rečima. Iza nas je jako težak period, rezultatska, ali i kriza u igri, međutim u svoj toj negativnoj situaciji možda je olakšavajuća okolnost što nas Dodić poznaje jako dobro. Od samog početka je svakodnevno sa nama i ima jako dobar odnos sa svim igračima. Nemamo više vremena za neke kalkulacije i na svakoj utakmici moramo da idemo na bodove. Gubili smo dosta utakmica i kod kuće i navijači su razočarani, zbog čega osećamo odgovornost i sigurno ćemo učiniti sve da vratimo radost u Kruševac - ubeđen je beskompromisni borac Nikola Vukajlović.

