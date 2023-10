KO IMA NAJBOLJEG GOLMANA U LIGI ŠAMPIONA?! PA, NARAVNO, ZVEZDA: Koliko ima odbrana Omri Glazer i ko mu sve gleda u leđa!

Crvena zvezda ima najboljeg golmana u Ligi šampiona. Čuvar mreže crveno-belih Omri Glazer upisao je 24 uspešne odbrane u prva tri kola elitnog UEFA takmičenja, što ga je stavilo na čelo tabele najuspešnijih golmana.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Omri Glazer bio je fantastičan u duelima protiv Mančester sitija sa 13 intervencija i Lajpciga, koje su crveno-beli odigrali u gostima. Briljirao je na golu i sa sedam ubedljivih odbrana unosio potrebnu sigurnost i mir u redove zadnje linije Crvene zvezde, što se posebno osetilo na meču u Nemačkoj. Prava je šteta što Glazerova vrhunska partija na golu nije nagrađena makar remijem. I protiv Jang Bojsa u Beogradu, sa četiri odbrane, Izraelac je bio na visini zadatka.

Ostaje samo pitanje koliko će odbrana Omri Glazer imati do kraja grupne faze Lige šampiona, odnosno, da li će stići do magične brojke 50. Ukoliko bi to uradio, to bi sigurno bio rekord. Impesivna brojka koja bi bila motiv mnogim golmanima u elitnom UEFA takmičenju. Crvena zvezda sledeći meč igra kod kuće, na stadionu "Rajko Mitić" protiv Lajpciga (21.00), u utorak 7. novembra. Potom sledi gostovanje Jang Bojsu u Bernu (21.00), u utorak 28. novembra i na kraju duel sa Mančester sitijem (18.45) na Marakani, u sredu 13. decembra.

foto: Matt Wilkinson / imago sportfotodienst / Profimedia

Drugi na listi najboljih golmana Lige šampiona jeste čuvar mreže Jang Bojsa Švajcarac Antoni Račopi sa 21 uspešnom intervencijom. I ovaj podatak vezan za Glazera i Račopija govori da Crvena zvezda ima veoma tešku grupu i da je intenzitet na svim utakmicama na visokom nivou. Na trećem mestu je Slovenac Jan Oblak iz Atletiko Madrida sa 15 odbrana.

Dalje na listi, četvrtu i petu poziciju sa istim brojem odbrana (13) dele Ukrajinac Dmitri Riznik iz Šahtjora i Englez Nik Poup iz Njukasla.

foto: Printskrin/Instagram

Omri Glazer stigao je ovog leta u Crvenu zvezdu iz Hapoel Ber Ševe, kao zamena za Milana Borjana i bio je izričita želja novog trenera Baraka Bahara. Ponikao je u mlađim kategorijama Hapoel Ranane, a branio je još za Makabi Haifu i Nes Zionu. Na golu je reprezentacije Izraela, visok je 190 centimetara. Dobro igra nogom, a pored izraelskog poseduje i državljanstvo Rumunije. Oženjen je modnom dizajnerkom Širom Morag.

Liga šampiona Učinak Omrija Glazera Mančester siti 13 Jang Bojs 4 Lajpcig 7

Kurir sport/A. Radonić

