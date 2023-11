BISER SPRSKOG FUDBALA KOGA JE SRCE IZDALO SA SAMO 20 GODINA: Preminuo je na rukama Vidića, a Lalatović je saopštio STRAVIČNU vest

Umesto da ovo bude priča o jednom od najvećih srpskih fudbalera, ovo je jedna od najvećih tragedija na srpskih fudbalskim terenima.

Sećanje na njega živi i tako će ostati večno. A, ovi jesenji dan nas podsećaju na prvi dan oktobra 2001. godini i stravičnu vest...

Vladimir Vlada Dimitrijević, rođen u Raškoj 1981. godine slovio je za jednog najtalentovanijih srpskih fudbalera u periodu kraj prošlog i početak novog veka.

Vlada je prve fudbalske korake napravio je u lokalnom klubu iz Raše „Bane“, a kao veliki talenat, stigao je vrlo rano na Marakanu, gde je prošao gotovo sve mlađe kategorije, zajedno sa Jovanom Damjanovićem, Vladom Dišljenkovićem, Aleksandrom Lukovićem, Nemanjom Vidićem, koji mu je bio najbolji prijatelj.

Tog kobnog prvog oktobra 2001. godine, igrači Zvezde odrađivali su lakši trening i na samom njegovom kraju, Vlada se srušio na zemlju.

Ubrzo su mu pritrčali Dragan Džajić, koji je strčao sa tribina, Jovan Damnjanović, koji se našao blizu njega i članovi lekarske ekipe, Slobodan Musulin, Goran Zuvić i Miša Bukumirović, koji su uspeli da ga zadrže u životu do dolaska hitne pomoći, koja je stigla nakon pola sata ali je na putu do Urgentnog centra preminuo, praktično na rukama najboljeg prijatelja Nemanje Vidića, koji je sa njim ostao do samog kraja.

Razlog smrti bilo je srce, sa kojim je mladić imao problema nekoliko godina ranije.

Ekipi je vest o definitivnom gubitku saigrača i drugara saopštio kapiten Nenad Lalatović, dok su bili na večeri, nešto posle 19 časova.

U čast Vlade Dimitrijevića igra se memorijalni turnir, a od 2005. godine postoji i škola fudbala koja nosi njegovo ime

Vidić pomogao Vladinoj porodici Nekadašnji saigrač Vlade Dimitrijevića Nemanja Vidić, pomogao je porodici druga, uplativši 126.000 evra na račun oca preminulog fudbalera. Posle otvaranja računa, Nedeljko Dimitrijević je otišao u banku. Službenica ga je upitala: "Znate li vi koliko imate na računu?" Dimitrijević je odgovorio da ne zna, a pomislio je, nekoliko hiljada evra... Kad mu je radnica u banci saopštila da na računu ima 126.000 evra, nije mogao da poveruje, pisale su tada "Novosti". Odmah je pozvao Nemanju da se zahvali, a veliki as i čovek mu je savetovao da kupi stan u Beogradu i ako mu nedostaje još para, da mu se javi.

